RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 522352245225522652275228>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 790
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:40

  сірий написав:
  tea написав:Якщо завтра зранку на міжбанку курс піде вниз,то НБУ знову викупить надлишки.

Логично :lol:
А, якшо ракетою у верх, то буде заливати :D

это понятно, а что будет делать НБУ при паритете спроса и предложения на рынке?
Сюжет? Во сюжет! :mrgreen:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5350
З нами з: 18.04.08
Подякував: 310 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:56

Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...
Moneta
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 26.06.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:57

Re: Валютный рынок в контексте

2622/2628 начнемс
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5350
З нами з: 18.04.08
Подякував: 310 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58

  Moneta написав:Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...
уточняйте каким место чувствуете :lol:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5350
З нами з: 18.04.08
Подякував: 310 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.

Об этом поведал по нынешним меркам ненамного, с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы, намекая на реальную вероятность пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .

Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 809 млн. грн.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 июня с уровней: доллар – 26,10/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 21 июня по спросу не изменился, по предложению потерял 5 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 июня по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1603, поднявшись до $1,1633 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1637 на открытии торгов в Европе.


Дата: 22 июня 2018 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,18/26,28 UAH/USD
€ – 30,50/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64966
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3952 раз.
Подякували: 7355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:02

Re: Валютный рынок в контексте

Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 840
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:05

  Hogtown написав:- Грошей не дадуть, вже казав. Тільки після виборів. Ключове слово - ДОВІРА - (trust/credibility), а її (нажаль) вже нема...


Нифига не рубишь.
Госдеп (МВФ) всегда рассматривают отдельно - интересы страны (народа) и интересы власти.
Если в стране складывается критическая экономическая и финансовая ситуация, дадут хоть черту лысому. Но потом виновных в доведении страны до такой ситуации накажут.
Госдеп и МВФ как раз отвечают за сохранение мира и стабильности (в т.ч. финансовой и экономической) на планете.
Если где-то вспыхнул какой-то кризис это значит либо ситуация у них вышла из-под контроля и тогда они её будут экстренно тушить баблосом, лидо ЦРУ проводит спецоперацию по свержению какой-либо хунты и они в ней участвуют.
По ситуации на сегодняшний день наша хунта намерена мирно сдать власть в следующем году. Поэтому наоборот, могут заставить её выполнить ряд очень непопулярных мер и влить хорошие деньги. Что-то воровать перед сдачей власти и новым этапом антикоррупционной кампании хунта побоится.
Поэтому, ещё может быть всё!
О развитии ситуации буду докладывать.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Заблокований
Повідомлень: 6416
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:08

  Captain Obvious написав:
  сірий написав:
  tea написав:Якщо завтра зранку на міжбанку курс піде вниз,то НБУ знову викупить надлишки.

Логично :lol:
А, якшо ракетою у верх, то буде заливати :D

Я продолжу цепочку гениальных мыслей:

А если никаких перекосов по предложению-спросу не будет, то и он ничего не предпримет. :mrgreen:

Якщо піде вгору,то,думаю,не буде сьогодні гасити.Мова йшла про сьогодні.
П.С.То добре,що тут багато прогнозистів.Зара сідаю кнопати умови конкурсу.От там і позмагаємось.А змагатись буде за що. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14455
З нами з: 15.11.08
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:10

  Libo написав:Нифига не рубишь.

8) 8) 8)

Капітане - я там листа в приватні надіслав.Щоб Ви прозріли. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14455
З нами з: 15.11.08
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:13

  Moneta написав:Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...

Что-то Вы заливаете: 22 декабря 2017 года доллар сдать по 28.75 было невозможно никак :D Курс тогда был на гривну меньше.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 37
З нами з: 02.06.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 522352245225522652275228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, imlex, kolyuchy, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1240, 1241, 1242
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12413 1365385
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 09:46
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6282 1330567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 10:02
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241093
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.