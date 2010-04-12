Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:02

Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......