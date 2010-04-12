это понятно, а что будет делать НБУ при паритете спроса и предложения на рынке?
Сюжет? Во сюжет!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:40
это понятно, а что будет делать НБУ при паритете спроса и предложения на рынке?
Сюжет? Во сюжет!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:56
Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:57
Re: Валютный рынок в контексте
2622/2628 начнемс
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58
уточняйте каким место чувствуете
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:59
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.
Об этом поведал по нынешним меркам ненамного, с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы, намекая на реальную вероятность пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .
Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 809 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 июня с уровней: доллар – 26,10/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 21 июня по спросу не изменился, по предложению потерял 5 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 июня по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1603, поднявшись до $1,1633 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1637 на открытии торгов в Европе.
Дата: 22 июня 2018 г. на 09.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,18/26,28 UAH/USD
€ – 30,50/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:02
Re: Валютный рынок в контексте
Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:05
Нифига не рубишь.
Госдеп (МВФ) всегда рассматривают отдельно - интересы страны (народа) и интересы власти.
Если в стране складывается критическая экономическая и финансовая ситуация, дадут хоть черту лысому. Но потом виновных в доведении страны до такой ситуации накажут.
Госдеп и МВФ как раз отвечают за сохранение мира и стабильности (в т.ч. финансовой и экономической) на планете.
Если где-то вспыхнул какой-то кризис это значит либо ситуация у них вышла из-под контроля и тогда они её будут экстренно тушить баблосом, лидо ЦРУ проводит спецоперацию по свержению какой-либо хунты и они в ней участвуют.
По ситуации на сегодняшний день наша хунта намерена мирно сдать власть в следующем году. Поэтому наоборот, могут заставить её выполнить ряд очень непопулярных мер и влить хорошие деньги. Что-то воровать перед сдачей власти и новым этапом антикоррупционной кампании хунта побоится.
Поэтому, ещё может быть всё!
О развитии ситуации буду докладывать.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:08
Якщо піде вгору,то,думаю,не буде сьогодні гасити.Мова йшла про сьогодні.
П.С.То добре,що тут багато прогнозистів.Зара сідаю кнопати умови конкурсу.От там і позмагаємось.А змагатись буде за що.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:10
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:13
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