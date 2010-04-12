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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52245225522652275228>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 790
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,22/26,27 UAH/USD. «Начали пятницу со снижения, помня о бюджетном периоде», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:17

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,22/26,27 UAH/USD. «Начали пятницу со снижения, помня о бюджетном периоде», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.

US


Что и требовалось доказать.

  Captain Obvious написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 26,30-26,42
и кому интересно, зелёный свисток

Свисток стоит давать в первых числах и до 15, когда нам, экспортерам, придется расчехлить валютную кубышку на валютном счете, и сбрасывать самое дорогое, зеленое, для уплаты налогов.


А то свистят тут всякие. :roll:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:30

Привет из Днепра-3

На 10.28, в целом повторяя сюжет предыдущей сессии, котировки безналичного «американца» замедлили откат, сузив спред до уровня 26,22/26,27 UAH/USD.

Дата: 22 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 26,15/26,19 UAH/USD
EUR 30,30/30,75 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 22 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,20/26,25 UAH/USD
€ 30,60/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского спроса на доллар в оптовых количествах.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:32

  Дядюшка Скрудж написав:
  Moneta написав:Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...

Что-то Вы заливаете: 22 декабря 2017 года доллар сдать по 28.75 было невозможно никак :D Курс тогда был на гривну меньше.

ну я в декабре по 28 сдавал. так шо не заганяйте.
хотя по 28,75 действительно не было.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:36

Один уже поплатился за длинный язык вне профиля ветки. :mrgreen: Остальным рекомендую прекратить склоку и вернуться к нашим валютным баранам.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:36

  Captain Obvious написав:Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.

последние события показали: до 26,4 долетели почти мгновенно.
возврат на 26,1 значительно растягивается.
если подошло время конвертации, то лучше сейчас откупить на 5 копеек дороже от потенциальных 26,1, чем потом догонять убегающие оффера по 26,4
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:39

Yuri_T
Некоторые еще в начале месяца по 25,99-26,08 это начали делать.
А кое-кто даже в мае это начал делать
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 22 чер, 2018 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:41

zzzzzz
талант этих некоторых вообще не обсуждается :mrgreen:
я говорю о ситуации на моменте.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:42

  Yuri_T написав:
  Captain Obvious написав:Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.

последние события показали: до 26,4 долетели почти мгновенно.
возврат на 26,1 значительно растягивается.
если подошло время конвертации, то лучше сейчас откупить на 5 копеек дороже от потенциальных 26,1, чем потом догонять убегающие оффера по 26,4

Тут соглашусь полностью.
Но еще включается азарт, вопреки здравому смыслу. :oops:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:42

  mephala написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  Moneta написав:Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...

Что-то Вы заливаете: 22 декабря 2017 года доллар сдать по 28.75 было невозможно никак :D Курс тогда был на гривну меньше.

ну я в декабре по 28 сдавал. так шо не заганяйте.
хотя по 28,75 действительно не было.

По 28 Вы могли сдать ближе к концу декабря, 28-29 декабря, но не 22 декабря. Глянул свои записи, в принципе, если где-то нашли кому сдать по 28 грн. в этот период, то может быть.
Востаннє редагувалось Дядюшка Скрудж в П'ят 22 чер, 2018 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Дядюшка Скрудж
 
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