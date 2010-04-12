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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:13
Привет из Днепра-2
К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,22/26,27 UAH/USD. «Начали пятницу со снижения, помня о бюджетном периоде», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:17
дядя Caша написав:Привет из Днепра-2
К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,22/26,27 UAH/USD. «Начали пятницу со снижения, помня о бюджетном периоде», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.
US
Что и требовалось доказать.
Captain Obvious написав: edvardd написав:
Запорожье повы 26,30-26,42
и кому интересно, зелёный свисток
Свисток стоит давать в первых числах и до 15, когда нам, экспортерам, придется расчехлить валютную кубышку на валютном счете, и сбрасывать самое дорогое, зеленое, для уплаты налогов.
А то свистят тут всякие.
Я верю в честность Президента
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:30
Привет из Днепра-3
На 10.28, в целом повторяя сюжет предыдущей сессии, котировки безналичного «американца» замедлили откат, сузив спред до уровня 26,22/26,27 UAH/USD.
Дата: 22 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 26,15/26,19 UAH/USD
EUR 30,30/30,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 22 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,20/26,25 UAH/USD
€ 30,60/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского спроса на доллар в оптовых количествах.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:32
Дядюшка Скрудж написав: Moneta написав:
Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...
Что-то Вы заливаете: 22 декабря 2017 года доллар сдать по 28.75 было невозможно никак
Курс тогда был на гривну меньше.
ну я в декабре по 28 сдавал. так шо не заганяйте.
хотя по 28,75 действительно не было.
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mephala
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:36
Один уже поплатился за длинный язык вне профиля ветки. Остальным рекомендую прекратить склоку и вернуться к нашим валютным баранам.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:36
Captain Obvious написав:
Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.
последние события показали: до 26,4 долетели почти мгновенно.
возврат на 26,1 значительно растягивается.
если подошло время конвертации, то лучше сейчас откупить на 5 копеек дороже от потенциальных 26,1, чем потом догонять убегающие оффера по 26,4
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:39
Yuri_T
Некоторые еще в начале месяца по 25,99-26,08 это начали делать.
А кое-кто даже в мае это начал делать
Востаннє редагувалось zzzzzz
в П'ят 22 чер, 2018 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:41
zzzzzz
талант этих некоторых вообще не обсуждается
я говорю о ситуации на моменте.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:42
Yuri_T написав: Captain Obvious написав:
Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.
последние события показали: до 26,4 долетели почти мгновенно.
возврат на 26,1 значительно растягивается.
если подошло время конвертации, то лучше сейчас откупить на 5 копеек дороже от потенциальных 26,1, чем потом догонять убегающие оффера по 26,4
Тут соглашусь полностью.
Но еще включается азарт, вопреки здравому смыслу.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:42
mephala написав: Дядюшка Скрудж написав: Moneta написав:
Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...
Что-то Вы заливаете: 22 декабря 2017 года доллар сдать по 28.75 было невозможно никак
Курс тогда был на гривну меньше.
ну я в декабре по 28 сдавал. так шо не заганяйте.
хотя по 28,75 действительно не было.
По 28 Вы могли сдать ближе к концу декабря, 28-29 декабря, но не 22 декабря. Глянул свои записи, в принципе, если где-то нашли кому сдать по 28 грн. в этот период, то может быть.
Востаннє редагувалось Дядюшка Скрудж
в П'ят 22 чер, 2018 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Дядюшка Скрудж
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