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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5225522652275228>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 790
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:42

Yuri_T

так действия Правительства и Парламента дают недвусмысленные сигналы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:44

zzzzzz
и от Бени перепало, грех не перевернуть отжатое :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:48

  kharkov_val написав:
  сірий написав:
  tea написав:Якщо завтра зранку на міжбанку курс піде вниз,то НБУ знову викупить надлишки.

Логично :lol:
А, якшо ракетою у верх, то буде заливати :D

это понятно, а что будет делать НБУ при паритете спроса и предложения на рынке?
Сюжет? Во сюжет! :mrgreen:

Судя по состоянию межбанка недавний возмутитель валютного спокойствия - Нефтегаз, свалил оттуда. Надеюсь ненадолго. Иначе появятся новости либо о повышении минималки или других каких-нибудь выплат, социальных может быть. :)

Также можно ожидать и сообщений о решении МВФ предоставить очередной транш. Думаю, что здесь все уже заметили, что перед приходом транша ВСЕГДА в Украине происходит повышение спроса на валюту на межбанке. Думал сначала, что это техническая манипуляция регулятора, но потом возникло предположение, что это зарубежные инвесторы втихаря начинают выводить дивиденды. Они предполагают, что на новости о приходе транша курс доллара должен снизиться на межбанке и через свои банки начинают скупать валюту. Но межбанк ведь уже не тот, каким он был в советское время при Януковиче. Межбанк обмельчал до не приличия и такие движения зарубежных инвесторов и вызывают заметный рост доллара на межбанке.

Почему же инвесторы не покупают валюту после прихода транша? Да потому что они действуют классически, как их учили в их вузах: покупай на слухах, продавай на фактах. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:52

  buratinyo написав:Но межбанк ведь уже не тот, каким он был в советское время при Януковиче. Межбанк обмельчал до не приличия и такие движения зарубежных инвесторов и вызывают заметный рост доллара на межбанке.

не говорите.
как перестал гениальный банкир без идент.кода продавать себе валюту из ЗВР, так и обмельчал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:53

Привет из Днепра-4

Спустя 14 минут, на 10.42, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,23/26,25 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:54

  Дядюшка Скрудж написав:
  Moneta написав:Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...

Что-то Вы заливаете: 22 декабря 2017 года доллар сдать по 28.75 было невозможно никак :D Курс тогда был на гривну меньше.


Про столбы не слышали не когда???
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:54

Re: Валютный рынок в контексте

...а той закон про валюту що прийняли...... - якось на пересічних вплине? - і як саме?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:55

  Yuri_T написав:
  buratinyo написав:Но межбанк ведь уже не тот, каким он был в советское время при Януковиче. Межбанк обмельчал до не приличия и такие движения зарубежных инвесторов и вызывают заметный рост доллара на межбанке.

не говорите.
как перестал гениальный банкир без идент.кода продавать себе валюту из ЗВР, так и обмельчал.

Как стали ловиться на обещания пустобрехов, так и потеряли половину своего экспорта сразу же. Тут и банкиром быть не нужно, чтоб понять очевидное. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:55

  Yuri_T написав:
  Captain Obvious написав:Вопрос лишь в том, дойдём ли сегодня на продаже до .10 или уже в понедельник.

последние события показали: до 26,4 долетели почти мгновенно.
возврат на 26,1 значительно растягивается.
если подошло время конвертации, то лучше сейчас откупить на 5 копеек дороже от потенциальных 26,1, чем потом догонять убегающие оффера по 26,4

Да, рост доллара всего лишь на 25 копеек за месяц делает месячное депо убыточным. Июньское гривневое депо уже балансирует на грани безубыточности и убыточности. То есть о заработке речь уже, по сути, не идет, тут лишь бы в убыток не уйти.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:55

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Межбанк обмельчал до не приличия

Точно? :wink: За 21.06.18 р. Зареєстровано 672 угоди на сумму $518,10 млн по средьозваженому курсу 26,3054.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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