Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:48

kharkov_val написав: сірий написав: tea написав: Якщо завтра зранку на міжбанку курс піде вниз,то НБУ знову викупить надлишки. Якщо завтра зранку на міжбанку курс піде вниз,то НБУ знову викупить надлишки.

Логично

А, якшо ракетою у верх, то буде заливати ЛогичноА, якшо ракетою у верх, то буде заливати

это понятно, а что будет делать НБУ при паритете спроса и предложения на рынке?

Сюжет? Во сюжет! это понятно, а что будет делать НБУ при паритете спроса и предложения на рынке?Сюжет? Во сюжет!

Судя по состоянию межбанка недавний возмутитель валютного спокойствия - Нефтегаз, свалил оттуда. Надеюсь ненадолго. Иначе появятся новости либо о повышении минималки или других каких-нибудь выплат, социальных может быть.Также можно ожидать и сообщений о решении МВФ предоставить очередной транш. Думаю, что здесь все уже заметили, что перед приходом транша ВСЕГДА в Украине происходит повышение спроса на валюту на межбанке. Думал сначала, что это техническая манипуляция регулятора, но потом возникло предположение, что это зарубежные инвесторы втихаря начинают выводить дивиденды. Они предполагают, что на новости о приходе транша курс доллара должен снизиться на межбанке и через свои банки начинают скупать валюту. Но межбанк ведь уже не тот, каким он был в советское время при Януковиче. Межбанк обмельчал до не приличия и такие движения зарубежных инвесторов и вызывают заметный рост доллара на межбанке.Почему же инвесторы не покупают валюту после прихода транша? Да потому что они действуют классически, как их учили в их вузах: покупай на слухах, продавай на фактах.