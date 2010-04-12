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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5226522752285229>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 792
1. Нет сбережений в валюте
10%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
495
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:57

Re: Валютный рынок в контексте

В понедельник будет двойное предложение обязательной продажи ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:02

  tehno-teplo написав:В понедельник будет двойное предложение обязательной продажи ??

Да. За счет отсутствия обязаловки во вторник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:08

  tehno-teplo написав:В понедельник будет двойное предложение обязательной продажи ??

В понеділок-вівторок з 02.07. буде цікавіше :wink:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:09

Сибарит А что за праздники будут, что двойное предложение?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:11

Привет из Днепра-5

По состоянию на 10.56 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж снова понизились к 26,22/26,24 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».
До 11.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:15

  Сибарит написав:
  tehno-teplo написав:В понедельник будет двойное предложение обязательной продажи ??

Да. За счет отсутствия обязаловки во вторник.


В субботу распродадут пятничные поступления и 25-го останутся гододным...

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:16

  дядя Caша написав:
  Сибарит написав:
  tehno-teplo написав:В понедельник будет двойное предложение обязательной продажи ??

Да. За счет отсутствия обязаловки во вторник.


В субботу распродадут пятничные поступления и 25-го останутся гододным...

US


МБ не работает в субботу. 8)
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Стартуємо!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

На мое скромное мнение этот момент с двойными тройными обязательными продажами на межбанке уже давным давно не работает и эти нюансы научились обходить как сами экспортеры, планируя свою продажную деятельность на межбанке и не оставляя все на последний день, так и сами покупатели валюты, которые "знают" про эти двойные продажи, действуя "на опережение".
Поэтому и нбу теоретически готов ослаблять эти меры про обязаловку, понимая их слабое влияние на рынок.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:31

Re: Валютный рынок в контексте

... день Конституції на носі! - "вчіть матьчасть"! (с)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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