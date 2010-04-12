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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:57
Re: Валютный рынок в контексте
В понедельник будет двойное предложение обязательной продажи ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:02
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:08
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:11
Привет из Днепра-5
По состоянию на 10.56 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж снова понизились к 26,22/26,24 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».
До 11.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей
US
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:15
В субботу распродадут пятничные поступления и 25-го останутся гододным...
US
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:16
МБ не работает в субботу.
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:23
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:24
Re: Валютный рынок в контексте
На мое скромное мнение этот момент с двойными тройными обязательными продажами на межбанке уже давным давно не работает и эти нюансы научились обходить как сами экспортеры, планируя свою продажную деятельность на межбанке и не оставляя все на последний день, так и сами покупатели валюты, которые "знают" про эти двойные продажи, действуя "на опережение".
Поэтому и нбу теоретически готов ослаблять эти меры про обязаловку, понимая их слабое влияние на рынок.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:31
Re: Валютный рынок в контексте
... день Конституції на носі! - "вчіть матьчасть"! (с)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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