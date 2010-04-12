Пока опт стоит, не веря глаза своим.
26.17
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:32
Re: Валютный рынок в контексте
Пока опт стоит, не веря глаза своим.
26.17
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:33
Привет из Днепра-6
Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем, появление на рынке с 11.15 системных игроков заморозило снижение курса «американца» на межбанке , приподняв его цену к 26,23/26,25 UAH/USD.
Рискнем предположить, что в этом незначительном отскоке курса принял участие регулятор, анонимно скупавший СКВ в рамках «технологии» Matching.
US
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:33
С января 2019 года пересичному можно будет покупать валюту в банках онлайн
Только курс в январе 2019 будет 30+ и олени сразу ломанутся покупать онлайн. А летом будут снова сдавать
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:45
... ну і правила накрутили ... поки прочитав, то вже притомився
... якщо в двох слова(правила участі) - то платіть бабло і замовляйте музику!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:01
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:11
да извиняюсь. депо был 4-х месячный, от Вернум банка под 18%... оформлял в Феврале...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:31
Re: Валютный рынок в контексте
такими темпами ниже 26 реально достичь?
При каких значениях советуете откупаться на этих выходных? Так как потом затяжные праздники чреваты ростом курса. А что, не так?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:33
Re: Валютный рынок в контексте
26.16
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:44
Привет из Днепра-7
Тренд на рост цен сохранился в дальнейшем, подняв котировки «американца» на межбанке до 26,235/26,255 UAH/USD по состоянию на 11.55 Киева. До 12.31 доллар не покидал эту отметку, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.
На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.
По состоянию на 12.34 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выравнивании рынка в относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. На моменте в городе действовали цены:
26,18/26,23 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Запорожцы подозревают, что разворот на межбанке увеличит преобладание спроса.
Около 12.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Дата: 22 июня 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,50/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:49
В каком банке можно обменять наличный евро на доллар по Форексу, не через гривну и без комиссии?
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