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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5226522752285229

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 792
1. Нет сбережений в валюте
10%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
495
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:32

Re: Валютный рынок в контексте

Пока опт стоит, не веря глаза своим.

26.17
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:33

Привет из Днепра-6

Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем, появление на рынке с 11.15 системных игроков заморозило снижение курса «американца» на межбанке , приподняв его цену к 26,23/26,25 UAH/USD.
Рискнем предположить, что в этом незначительном отскоке курса принял участие регулятор, анонимно скупавший СКВ в рамках «технологии» Matching.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:33

  Долярчик написав:...а той закон про валюту що прийняли...... - якось на пересічних вплине? - і як саме?

С января 2019 года пересичному можно будет покупать валюту в банках онлайн
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... jn-3871981
Только курс в январе 2019 будет 30+ и олени сразу ломанутся покупать онлайн. А летом будут снова сдавать
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:45


... ну і правила накрутили :mrgreen:... поки прочитав, то вже притомився :mrgreen:

... якщо в двох слова(правила участі) - то платіть бабло і замовляйте музику! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:01

  kolyuchy написав:Сибарит А что за праздники будут, что двойное предложение?

Рабочий день в субботу. Банки примут платежи, которые должны были зайти в понедельник, проведут финмониторинг, и к понедельнику будет готова к продаже порция валюты, которая должна была попасть на МБ во вторник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:11

  Дядюшка Скрудж написав:
  Moneta написав:Закончился полугодичный грндепо, со сданных по 28.75... лениво пошел покупать зелень, чувствую момент настал...

Что-то Вы заливаете: 22 декабря 2017 года доллар сдать по 28.75 было невозможно никак :D Курс тогда был на гривну меньше.


да извиняюсь. депо был 4-х месячный, от Вернум банка под 18%... оформлял в Феврале...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:31

Re: Валютный рынок в контексте

такими темпами ниже 26 реально достичь?

При каких значениях советуете откупаться на этих выходных? Так как потом затяжные праздники чреваты ростом курса. А что, не так?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:33

Re: Валютный рынок в контексте

26.16
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:44

Привет из Днепра-7

Тренд на рост цен сохранился в дальнейшем, подняв котировки «американца» на межбанке до 26,235/26,255 UAH/USD по состоянию на 11.55 Киева. До 12.31 доллар не покидал эту отметку, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.

На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.

По состоянию на 12.34 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выравнивании рынка в относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. На моменте в городе действовали цены:
26,18/26,23 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Запорожцы подозревают, что разворот на межбанке увеличит преобладание спроса.

Около 12.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

Дата: 22 июня 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,50/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:49

В каком банке можно обменять наличный евро на доллар по Форексу, не через гривну и без комиссии?
Donnald
 
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