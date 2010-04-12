Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:30



Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.



Об этом поведал по нынешним меркам ненамного, с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы, намекая на реальную вероятность пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .



Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 809 млн. грн.



К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,22/26,27 UAH/USD. «Начали пятницу со снижения, помня о бюджетном периоде», - был кратким наш консультант.

На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.



На 10.28, в целом повторяя сюжет предыдущей сессии, котировки безналичного «американца» замедлили откат, сузив спред до уровня 26,22/26,27 UAH/USD.



Спустя 14 минут, на 10.42, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,23/26,25 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.



По состоянию на 10.56 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж снова понизились к 26,22/26,24 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».

До 11.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей.



Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, появление на рынке с 11.15 системных игроков заморозило снижение курса «американца» на межбанке , приподняв его цену к 26,23/26,25 UAH/USD.

Рискнем предположить, что в этом незначительном отскоке курса принял участие регулятор, анонимно скупавшие СКВ в рамках «технологии» Matching.



Тренд на рост цен сохранился в дальнейшем, подняв котировки «американца» на межбанке до 26,235/26,255 UAH/USD по состоянию на 11.55 Киева. До 12.31 доллар не покидал эту отметку, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



Спустя 24 минуты «американец» на межбанке возобновил снижение, оказавшись на цифре 26,23/26,25 UAH/USD.



На фоне этих же котировок (26,23/26,25 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.09 Киева.



При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 июня с уровней: доллар – 26,10/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 21 июня по спросу не изменился, по предложению потерял 5 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1603, поднявшись до $1,1633 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1637 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.



По состоянию на 12.34 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выравнивании рынка в относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. На моменте в городе действовали цены:

26,18/26,23 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Запорожцы подозревают, что разворот на межбанке увеличит преобладание спроса.



Около 12.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,18/26,28 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB, Киев опт 26,15/26,19 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15/26,19 UAH/USD, евро (опт) 30,30/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,30/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,10/26,25 UAH/USD, евро – 30,20/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,15/26,19 UAH/USD, розница – 26,10/26,25 UAH/USD; Запорожье – 26,20/26,25 UAH/USD; евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



Коррекция безналичного доллара на пятничной сессии потеряла темп, пик «слива» СКВ наблюдался накануне, когда текущие цены «американца» на межбанке больше нравились экспортерам и бизнесу, расстававшимся с валютой ради гривни, потребовавшейся для платежей в Казну. Нынче энтузиазм «зеленых медведей» пошел на спад. Не исключено, большинство игроков сумело запастись нацвалютой и прекратило продажи доллара. Об этом, кстати, свидетельствует заметное отставание ликвидности текущих сделок от показателей четверга.



Кроме того, есть вероятность, что привлеченные «низами» долларовых цен на межбанке туда наведались импортеры, инициировав вместе с НБУ выкуп СКВ после 11.10 Киева.



Наконец, не будем забывать о «пятничном синдроме», предписывающем вхождение в «безопасный» доллар накануне выходных. Уповать на то, что суббота 23-го в Украине рабочая, не стоит – ведь будут работаться доллар и евро валютированием tom или «завтра», в режиме, малопопулярном «в степях Украины».



Первые «реальные» торги валютного межбанка 25 июня могут преподнести сюрприз гривнепатриотам. В первую очередь из=за дефицита предложения СКВ, обязательную для реализации на межбанке часть пятничного поступления которого рынок «оприходует» 23 июня, оставив сессию в понедельник «голодной».



Думается, 25-го может стать первым днем смены тренда на рынке «зеленого» безнала, причем вероятнее всего эти смены на укороченной до четверга, могут следовать одна за другой «под диктовку» финиша месяца, квартал и полугодия и преддверия длинных выходных в стране до 02 июля.

Полагаю, новое полугодие в стране начнется с коррекции курса «зеленого» безнала под давлением кратного увеличения из-за длинных выходных в Украине отложенного предложения СКВ.



US