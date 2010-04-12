Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, взлетевший в четверг относительно доллара на 17,05 коп., на торгах пятницы вырос на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2389 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 июня с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,22/26,27, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,23/26,26 UAH/USD.



С 10.41 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,23/26,25, которую около 10.55 сменили более низкие уровни - 26,22/26,24 UAH/USD, спровоцировавшие появление на рынке регулятора, анонимно инициировавшего скупку «лишнего» доллара с платформы Matching. Это остановило цены на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, и, не исключено, на межбанк поспешили нерезиденты, отложившие скупку доллара с 18-20 июня из-за высокой его цены.

Вероятное появление на рынке «варягов», составивших конкуренцию НБУ приподняло курс «американца» на межбанке по состоянию на 11.20 до уровня 26,23/26,25, су спустя час доллар стоил уже 26,235/26,255 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 13.00, когда начался перерыв на обед, сопровождаясь более низкими курсами СКВ (26,23/26,25 UAH/USD).

С 14.15 на пустеющем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную («порционную») коррекцию, затянувшуюся до 15.40 Киева, когда «американец» консолидировался на отметке 26,200/26,225 UAH/USD, не покидая ее до самого финиша сессии.



Торги валютного межбанка 22 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,200/26,225 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2389 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,51% с 28,0672 UAH/USD до 26,2389 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 июня, сохранил, несколько замедлив, «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче завершение бюджетного периода, «отягощенного» финишем квартала и полугодия, требующего значительных сумм в нацвалюте для платежей в Казну. Это вынуждает игроков, максимально-возможно вошедших в доллар во время «зеленого» ралли 13-20 июня, выходить в гривню, продавая СКВ на межбанке .



Во-вторых, активным продажам доллара способствовало сохранение к пятнице значительного притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной реализации на межбанке.



На стороне сохранивших свое присутствие на рынке «зеленых медведей» отрицательный тренд на рынке гривневого ресурса, подтвержденный снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн.



В свою очередь очевидное замедление коррекции курса безналичного доллара обеспечили частично вернувшиеся на межбанк нерезиденты, скупавшие СКВ по упавшим ценам, и регулятор, пополнявший свои резервы выкупом доллара с платформы Matching. Кроме того, перед выходными (23-го межбанк работать не будет) заметная часть игроков старается войти в «старый надежный» доллар.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 июня понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, пик продаж СКВ ради гривни пришелся на четверг, к пятнице с долларом торопилась расстаться когорта опоздавших.



Во-вторых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.



В-третьих, не будем забывать об отпускном сезоне и снижении бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.













Дата: 22 июня 2018 г. на 16.00



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