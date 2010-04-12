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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5228522952305231

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 792
1. Нет сбережений в валюте
10%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
495
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:41

  Captain Obvious написав:26.16


del
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 22 чер, 2018 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:44

Уточнение: завтра выходной на межбанке.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:44

  Donnald написав:В каком банке можно обменять наличный евро на доллар по Форексу, не через гривну и без комиссии?


а ниже форекса не надо?

есть обмен по кроссу(у каждого банка свой)

https://kurs.com.ua/kross-kurs/
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:48

Доброго дня панове. Вiдкупив частину по /20 ,перед цим /13.Гривня заходить кожного мiсяця , гадаю треба вiдбиратись.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:51

Re: Валютный рынок в контексте

Представляю как взлетит бакс на длинные выходные 28.06 -01.07 !!!

И как же резко снизили на прием Приват и Ощад (на 20 коп)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:05

  prodigy написав:
  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Сегодня гривнедепо закончилось, часть откупил по 26,25 ....посмотрю что будет завтра


не надо тарапица....не уверен, что по 26,10, но 26,15 откупите точно в течении 2-х недель


2 недели не понадобилось...уже к 11.00 ПОВы 25,95-26,15
берите сегодня если кому-то надо

... та кому потрібно той непотрібний? :mrgreen:
... брати - не буду!... сьогодні, а от завтра - подумаю :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:12

Re: Валютный рынок в контексте

Смотрю никчемность потохоньку падает! Жаль,что поезд едет в долины без турбины,но ничего,период платежей в бюджет и длинные выходные ускорят прибывание поезда на станцию 26! А тем временем моя гриша набухает в маринаде и пока мне это ВЫГОДНО!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:15

  Donnald написав:В каком банке можно обменять наличный евро на доллар по Форексу, не через гривну и без комиссии?

вот это запросы :lol: :lol: :lol:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, взлетевший в четверг относительно доллара на 17,05 коп., на торгах пятницы вырос на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2389 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 июня с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,22/26,27, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,23/26,26 UAH/USD.

С 10.41 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,23/26,25, которую около 10.55 сменили более низкие уровни - 26,22/26,24 UAH/USD, спровоцировавшие появление на рынке регулятора, анонимно инициировавшего скупку «лишнего» доллара с платформы Matching. Это остановило цены на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, и, не исключено, на межбанк поспешили нерезиденты, отложившие скупку доллара с 18-20 июня из-за высокой его цены.
Вероятное появление на рынке «варягов», составивших конкуренцию НБУ приподняло курс «американца» на межбанке по состоянию на 11.20 до уровня 26,23/26,25, су спустя час доллар стоил уже 26,235/26,255 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 13.00, когда начался перерыв на обед, сопровождаясь более низкими курсами СКВ (26,23/26,25 UAH/USD).
С 14.15 на пустеющем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную («порционную») коррекцию, затянувшуюся до 15.40 Киева, когда «американец» консолидировался на отметке 26,200/26,225 UAH/USD, не покидая ее до самого финиша сессии.

Торги валютного межбанка 22 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,200/26,225 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2389 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,51% с 28,0672 UAH/USD до 26,2389 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 22 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 22 июня, сохранил, несколько замедлив, «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.

Во-первых, нынче завершение бюджетного периода, «отягощенного» финишем квартала и полугодия, требующего значительных сумм в нацвалюте для платежей в Казну. Это вынуждает игроков, максимально-возможно вошедших в доллар во время «зеленого» ралли 13-20 июня, выходить в гривню, продавая СКВ на межбанке .

Во-вторых, активным продажам доллара способствовало сохранение к пятнице значительного притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной реализации на межбанке.

На стороне сохранивших свое присутствие на рынке «зеленых медведей» отрицательный тренд на рынке гривневого ресурса, подтвержденный снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн.

В свою очередь очевидное замедление коррекции курса безналичного доллара обеспечили частично вернувшиеся на межбанк нерезиденты, скупавшие СКВ по упавшим ценам, и регулятор, пополнявший свои резервы выкупом доллара с платформы Matching. Кроме того, перед выходными (23-го межбанк работать не будет) заметная часть игроков старается войти в «старый надежный» доллар.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 июня понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, пик продаж СКВ ради гривни пришелся на четверг, к пятнице с долларом торопилась расстаться когорта опоздавших.

Во-вторых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.

В-третьих, не будем забывать об отпускном сезоне и снижении бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.






Дата: 22 июня 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,16/26,25 UAH/USD (с утра - 26,18/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,24 UAH/USD)
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,80 UAH/EUR)
RUB 0,409/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,414 UAH/RUB)

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