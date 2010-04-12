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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5229523052315232

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 792
1. Нет сбережений в валюте
10%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
495
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:01

  buratinyo написав:Как стали ловиться на обещания пустобрехов, так и потеряли половину своего экспорта сразу же. Тут и банкиром быть не нужно, чтоб понять очевидное. :)


не льсти себе, твоя понималка не глубже телевизорной :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:29

Таки купил сегодня по .18, завтра раскидаю в 3 банка по пятерке на 180 дней, сани\лыжи готовлю с лета! :mrgreen:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:34

  Moneta написав:Таки купил сегодня по .18, завтра раскидаю в 3 банка по пятерке на 180 дней, сани\лыжи готовлю с лета! :mrgreen:
по пятерке процентов?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:35

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Вiдкупив частину по /20 ,перед цим /13.Гривня заходить кожного мiсяця , гадаю треба вiдбиратись.

*Відправлено з Чату

Что, до /13 не дойдем уже?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:36

  Proofy написав:
  Moneta написав:Таки купил сегодня по .18, завтра раскидаю в 3 банка по пятерке на 180 дней, сани\лыжи готовлю с лета! :mrgreen:
по пятерке процентов?


по 5 тыс, а проценты от 4 до 5%
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:39

  Proofy написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Вiдкупив частину по /20 ,перед цим /13.Гривня заходить кожного мiсяця , гадаю треба вiдбиратись.

*Відправлено з Чату

Что, до /13 не дойдем уже?
В случае если дойдем ,прийдется еще покупать.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:39

Середньорічна


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
18.06.2018 289,34 26,3290 0,01350 26,74770790 -0,0029
19.06.2018 443,42 26,4464 0,11740 26,74461165 -0,0031
20.06.2018 325,72 26,4759 0,02950 26,74259850 -0,0020
21.06.2018 518,10 26,3054 -0,1705 26,73744987 -0,0051
22.06.2018 363,32 26,2389 -0,0665 26,73336644 -0,0041

Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: -0,01532 (0,03582). Падало до долу на тижні в середньому по 1,532 копійки за добу. И це майже у двічи меньше, ніж росло того тижня.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,00344 (-0,004592). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,344 копійки за добу. Це знов таки на 25,09 (12,5) відсотків меньше того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 1939,90 (1653,40). Пішли в гору. Середні середньодобові оберти за тиждень: 387,98 (330,68) млн. долярів. Очікувано також підросли. Дехто почав перекладатись :!:

МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,73336644 увесь тиждень. Доляр все ще вигідно купувати.

На ріст ставки в Америці ми, як і всі валюти, зробили 2 кроки в один бік, на ріст ставки у Британії, знову як і всі валюти, зробили півтора кроки навпаки.

Вставити очі у график.

Вставити очі у прошлий рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить.
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:56

  kharkov_val написав:
  Donnald написав:В каком банке можно обменять наличный евро на доллар по Форексу, не через гривну и без комиссии?

вот это запросы :lol: :lol: :lol:

Тоже посмеялся.....покупал евро за доллары в Запорожье вчера 1.17....дешевле не было....
Евро покупали дороже Форекс......
komant733
 
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