не льсти себе, твоя понималка не глубже телевизорной
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:01
не льсти себе, твоя понималка не глубже телевизорной
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:29
Таки купил сегодня по .18, завтра раскидаю в 3 банка по пятерке на 180 дней, сани\лыжи готовлю с лета!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:34
по пятерке процентов?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:35
Что, до /13 не дойдем уже?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:36
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:39
В случае если дойдем ,прийдется еще покупать.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:39
Середньорічна
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
18.06.2018 289,34 26,3290 0,01350 26,74770790 -0,0029
19.06.2018 443,42 26,4464 0,11740 26,74461165 -0,0031
20.06.2018 325,72 26,4759 0,02950 26,74259850 -0,0020
21.06.2018 518,10 26,3054 -0,1705 26,73744987 -0,0051
22.06.2018 363,32 26,2389 -0,0665 26,73336644 -0,0041
Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: -0,01532 (0,03582). Падало до долу на тижні в середньому по 1,532 копійки за добу. И це майже у двічи меньше, ніж росло того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,00344 (-0,004592). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,344 копійки за добу. Це знов таки на 25,09 (12,5) відсотків меньше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 1939,90 (1653,40). Пішли в гору. Середні середньодобові оберти за тиждень: 387,98 (330,68) млн. долярів. Очікувано також підросли. Дехто почав перекладатись
МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,73336644 увесь тиждень. Доляр все ще вигідно купувати.
На ріст ставки в Америці ми, як і всі валюти, зробили 2 кроки в один бік, на ріст ставки у Британії, знову як і всі валюти, зробили півтора кроки навпаки.
ВО
Хай щастить.
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:56
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