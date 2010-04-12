Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:45

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, взлетевший в четверг относительно доллара на 17,05 коп., на торгах пятницы вырос на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2389 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 22 июня с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,22/26,27, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,23/26,26 UAH/USD.



С 10.41 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,23/26,25, которую около 10.55 сменили более низкие уровни - 26,22/26,24 UAH/USD, спровоцировавшие появление на рынке регулятора, анонимно инициировавшего скупку «лишнего» доллара с платформы Matching. Это остановило цены на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, и, не исключено, на межбанк поспешили нерезиденты, отложившие скупку доллара с 18-20 июня из-за высокой его цены.

Вероятное появление на рынке «варягов», составивших конкуренцию НБУ приподняло курс «американца» на МЕЖБАНКЕ по состоянию на 11.20 до уровня 26,23/26,25, су спустя час доллар стоил уже 26,235/26,255 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 13.00, когда начался перерыв на обед, сопровождаясь более низкими курсами СКВ (26,23/26,25 UAH/USD).

С 14.15 на пустеющем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную («порционную») коррекцию, затянувшуюся до 15.40 Киева, когда «американец» консолидировался на отметке 26,200/26,225 UAH/USD, не покидая ее до самого финиша сессии.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 22 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,200/26,225 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2389 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,51% с 28,0672 UAH/USD до 26,2389 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 июня, сохранил, несколько замедлив, «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче завершение бюджетного периода, «отягощенного» финишем квартала и полугодия, требующего значительных сумм в нацвалюте для платежей в Казну. Это вынуждает игроков, максимально-возможно вошедших в доллар во время «зеленого» ралли 13-20 июня, выходить в гривню, продавая СКВ на МЕЖБАНКЕ .



Во-вторых, активным продажам доллара способствовало сохранение к пятнице значительного притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной реализации на МЕЖБАНКЕ.



На стороне сохранивших свое присутствие на рынке «зеленых медведей» отрицательный тренд на рынке гривневого ресурса, подтвержденный снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн.



В свою очередь очевидное замедление коррекции курса безналичного доллара обеспечили частично вернувшиеся на межбанк нерезиденты, скупавшие СКВ по упавшим ценам, и регулятор, пополнявший свои резервы выкупом доллара с платформы Matching. Кроме того, перед выходными (23-го межбанк работать не будет) заметная часть игроков старается войти в «старый надежный» доллар.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 июня понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, пик продаж СКВ ради гривни пришелся на четверг, к пятнице с долларом торопилась расстаться когорта опоздавших.



Во-вторых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.



В-третьих, не будем забывать об отпускном сезоне и снижении бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 22 июня констатировал резкое замедление внутридневного снижения наличной пары доллар-гривня, причем рынок Днепра де-факто констатировал внутридневную стабильность, рынки остальных вышеперечисленных городов ограничились внутридневными двух-трехкопеечными потерями обеих позиция наличного доллара в течение пятницы.



Подобная динамика наличного «американца» с одой стороны стала следствием вышеуказанного замедления коррекции цен его безналичного «родственника», с другой, нежеланием дилеров наличного рынка «перегибать палку» в дисконтировании цен из-за рисков лишиться клиентского приноса. А меж тем тренд валютного рынка направлен на близкую остановку текущей коррекции пары доллар-гривня и транзитом через непродолжительный «боковик» и стабильность к возобновлению роста «американца» в рамках технологии «курсовой пилы» с известным алгоритмом «два шага вверх – один вниз».



Заметим, подводя черту этом «отклонению» от «генеральной» линии обзора, заметим, что расти доллару на межбанке на текущую дату еще есть куда. Напомним, что с начала 2018 года средневзвешенный курс «американца» на МЕЖБАНКЕ понизился на 6,51% с 28,0672 UAH/USD.



Возвращаясь к наличному рынку, укажем, что, как и накануне, «наличка» всех вышеперечисленных населенных пунктов в эту пятницу работала в условиях равновесия покупок и продаж, которое как минимум, обеспечило сохранение итоговой ликвидности на приличном уровне предыдущей сессии. Запорожье, дилерам которого наконец-то удалось сбалансировать спрос и предложение, похвалилось ростом оборотов. А вот столичные валютчики были вынуждены признать, что пятница оказалась не самым лучшим для них торговым днем.



В течение 22 июня позиция спрос наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Киев), либо понизилась на 2,0-3,0 коп., офера либо не изменились (Днепр, Киев), либо потеряли 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-6,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 4,0-5,0 коп.



Итак, не повсеместно, но частью в самых крупных центах валютообменного бизнеса курсовая динамика пары доллар-гривня дает основание ожидать скорой смены тренда и установления относительной стабильности, которая в свою очередь, имеет шанс смениться возвращением на рынок «зеленых быков».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 июня в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 22 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло замедление падения курса доллара, дилеры наличного рынка весьма аккуратно

снижали свои цены в паре доллар-гривня.



Около 12.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, замерев на уровнях полудня из-за равновесия покупок и продаж. Последнее сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив мелкооптовому и розничному сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды и офера наличного «неформального» розничного доллара не претерпели изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., позиция «предложение» потеряла 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,15/26,20 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, который, по сути, не нуждался в поддержке ценовыми ревизиями.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра прекратили коррекцию цен в паре доллар-гривня, реагируя на становившееся равновесие покупок и продаж, которое обеспечило сохранение итоговой ликвидности на «хорошем» уровне, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.



На протяжении 22 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 21 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 3,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 июня уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечный рост бидов на фоне снижения оферов на 5,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины пятницы приходилось заниматься очень аккуратным дисконтированием цен в паре доллар-гривня, перестав это делать после обеда в силу установившегося там «надежного» равновесия покупок и продаж.



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшее с азиатской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, «вознесшее» пару к полудню на внутридневной максимум $1,1670, где, впрочем, пара не задержалась, поэтапно просев к финишу украинской сессии форекса в район отметки $1,1630.



Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о некоторых внутридневных потерях наличного доллара, отразив это в ценах закрытия евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1615 к отметке $1,1638, констатировав внутридневное его повышение на «очень скромные» 23 пункта. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на этот «привес».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1603, пара евро-доллар, инициировав ралли, заметно ускорившееся на европейской

сессии рынка forex и «забросившее» пару к киевскому полудню на внутридневной максимум – $1,1670. С этой вершины пара уже около 13.00 Киева свалилась к $1,1640. Попытка повторного ралли принесла более скромные результаты – около 16.20 пара отметилась на локальном максимуме ($1,1665), с которого тоже скатилась в диапазон $1,1632-1,1640, который евро не покидал до 19.20 Киева. Впоследствии пара евро-доллар снова инициировала ралли, но оно оказалось неубедительным, подняв пару по состоянию на 20,32 Киева лишь к $1,1650…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар, начиная с азиатской сессии рынка forex восстанавливается, поскольку инвесторы осознают, что очередной шаг Евроцентробанка - это по-прежнему ужесточение денежно-кредитных условий, от этого никуда не деться.



Даже если ожидания относительно времени повышения ставки сдвинутся на более поздний срок, должны быть новые факторы, которые изменят предположение об ужесточении политики и отправят пару евро-доллар ниже $1,15.



Рыночный фокус, по всей видимости, в пятницу сместился на продажу доллара на фоне роста курса фунт-доллар после усиления ожиданий повышения ставок BOE или ЦБ Норвегии, который также приближается к повышению процентных ставок. Предположение о том, что американо-китайская торговая война негативно повлияет на экономику США, также будет отрицательно для доллара США.



Инвесторы 22-го начали покупать евро или фунт, особенно евро, поскольку рынки стали излишне негативными после заседания ЕЦБ на прошлой неделе.



Пара доллар-иена имеет очень мало стимулов, причем волатильность на один месяц колеблется от 6,5% до 7%. Если PMI в еврозоне, в пятницу, будет сильным (по факту так и вышло) и приведет к повышению пары евродоллар, это может оказать понижательное давление на тандем доллар-иена.

Думаю, курс пары доллар-иена зависит также от результатов президентских выборов в выходные дни в Турции.



Курс доллара США снижается третью сессию подряд, поскольку на рынки постепенно возвращается спокойствие, и инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль.

Евро продолжает подъем, повысившись до максимума за неделю. Вместе с тем торговые споры ведущих стран мира остаются в центре внимания трейдеров и аналитиков.



Курс евро к доллару составил на 15.30 Киева в пятницу $1,1656 по сравнению с $1,1604 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость единой европейской валюты к указанному времени поднялась до ¥128,35 по сравнению со ¥127,63 накануне.



Курс доллара вырос до ¥110,14 с ¥109,99 в четверг.



Экономика Франции в I квартале 2018 года выросла на 2,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные французского национального статистического института Insee. По сравнению с предыдущими тремя месяцами ВВП вырос на 0,2%.

Оба показателя совпали с предварительной оценкой и ожиданиями рынка.



Индекс доллара США USDX против корзины из 6 основных валют поднялся от дневных минимумов в районе 94,40 пункта. Накануне индекс доллара достиг максимального значения с начала 2018 года 95,50 пункта.



Доходность 10-летних трежерис США остается в боковом тренде на фоне отсутствия новых сообщений в торговом конфликте между США и Китаем.



Индекс деловой активности в июне по предварительным оценкам составил 54,6 - минимум за последние семь месяцев.



Индекс доллара USDX снизился до 94,65 пункта, следующий уровень поддержки располагается 94,24, 93,19. Уровни сопротивления находятся на 95,53, 96,00 96,51 - максимум с 4 июля 2017 года.



Европейские акции выросли в тандеме с фондовыми фьючерсами США после того, как показатели деловой активности PMI крупнейших экономик еврозоны вышли преимущественно лучше ожиданий. Евро также немного укрепился, а нефть подорожала на известии о том, что участникам ОПЕК удалось прийти к консенсусу по объемам добычи.



Торговое противостояние остается главным фактором риска для всех финансовых рынков. Китайские СМИ в пятницу активно писали о том, что американский протекционизм – это «симптом параноидальных иллюзий», которые не должны сбивать Китай с пути к модернизации. Также в игру у «око за око» включилась Индия, повысившая импортные пошлины на американский миндаль на 20%.



Учитывая то, что никаких переговоров пока не намечается, наш базовый сценарий строится на дальнейшей эскалации торговых конфликтов. Которые играют на стороне

доллара.



Кроме того, ситуация может выйти на новый уровень взаимной агрессии 30 июня, когда Вашингтон объявит планы по ограничению китайских инвестиций в американскую экономику и экспорта высоких технологий.



И, тем не менее, паника немного поутихла, но инвесторы все равно боятся полномасштабной торговой войны, которая аукнется экономикам обеих стран, а также скажется на мировом росте в целом.

Снижение японских и гонконгских фондовых индексов компенсировалось ростом акций в Корее и Китае, а европейские площадки отреагировали ростом на хорошие новости из Европы.



22-го составной индекс PMI показал, что импульс роста в экономике Еврозоны неожиданно ускорился, хотя тревожные сигналы относительно перспектив региона по-прежнему сохраняются, поскольку индексы PMI по сектору обрабатывающей промышленности упали к минимальным уровням за последние полтора года.



Также 22-го стало известно, что кредиторы Греции согласились частично облегчить ее долговую нагрузку, и эта новость поддержала греческий рынок облигаций. Стоимость кредитования в стране упала к минимальным уровням за последние четыре недели. Рынок итальянского долга также стабилизировался после вчерашнего падения, поскольку правительство заявило, что выход из зоны евро пока не входит в его планы.



Доллар на европейской сессии рынка forex снижается по всему спектру рынка на фоне снижения доходности на американские облигации. Фунт поднимался к отметке $1,3315, однако не смог удержаться выше отметки $1,33 и сейчас торгуется в области $1,3260. Инвесторам понравилось, что Энди Холдейн, старший экономист Банка Англии, примкнул к сторонникам повышения ставки.



В паре с иеной доллар просел под отметку ¥110,00, пара евро-доллар закрепилась на уровне $1,1635 после роста к $1,1675 в течение дня.



Развивающиеся рынки переводят дух после беспокойной недели, в ходе которой индекс валют развивающихся стран снизился до минимального с ноября уровня. Впрочем, риски для этого сегмента сохраняются, и ближайшим испытанием на прочность станут выборы в Турции, которые пройдут уже в эти выходные.



Евро после 17.00 Киева сократил свой прирост после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил наложить 20%-ный тариф на импортные автомобили из ЕС.



«Исходя из пошлин и торговых ограничений, которые Евросоюз долгое время применял против США и их великих компаний и работников, и если такие пошлины и ограничения не будут отменены и ликвидированы в ближайшее время, мы введем пошлину в размере 20% на все их автомобили, импортируемые в США, - написал американский президент в Twitter. - Производите их здесь!».



Акции европейских автопроизводителей перешли к снижению после заявлений Трампа, цена бумаг Daimler упала на 0,4%, BMW - на 0,8%. Немецкий фондовый индекс DAX теряет 0,1%.



Пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1634 после падения в область поддержки $1,1620 на фоне новостей от Трампа. Продажи евро против доллара сдерживается кросс-курсом евро/иена.



Дальнейшая поддержка по евро расположена на минимуме сессии $1,1601; предложения на продажу остаются на уровне $1,1690/1,1700.



Пара доллар-иена проскользнула ниже 110,00, поскольку 10-летняя доходность UST падает ниже 2,90%; ключевая поддержка расположена на 21-DMA на ¥109,85.



Несмотря на вышеприведенные новости в паре евро-доллар, согласно которым, «американец» нынче переживает не самые лучшие времена, мы сохраняем среднесрочный прогноз, надеясь на то, что ралли доллара продолжится и будет сопровождаться более высокой волатильностью.



Думаю, доллар США продолжит усиливаться на фоне ужесточения глобальной ликвидности и ослабления аппетита к риску.



В то время как доллар США находится в долгосрочном медвежьем тренде, его «настоящий» отскок еще не завершен.

Доллар США должен ощущать поддержку в течение летнего периода. Поддержку ему окажет сильная экономика США, которая опережает остальной мир и фискальные стимулы.



Этот прогноз значительной частью зыждется на нижеследующем негативе Старого Света.



Политические дрязги не оставляют Европу. Разногласия между европейскими странами могут подорвать основы Евросоюза и развалить европейский блок, заявил премьер-министр Италии Маттео Сальвини. «В течение года станет ясно, сохранится ли объединенная Европа или нет», - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу в немецком журнале Der Spiegel. Этот вопрос решится в ходе обсуждения бюджета ЕС перед выборами в Европарламент в 2019 году. «Скоро мы поймем, имеет ли все это смысл», - подчеркнул Сальвини.



Италия недавно отказалось принять судно «Акуариус» с мигрантами, которое после споров итальянцев с властями Франции было принято в Испании. Италия не может мириться с тем, что большая часть мигрантов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.

«Мы больше не можем принять ни одного человека. Наоборот, мы бы хотели направить куда-нибудь нескольких», - заявил итальянский премьер.



В Германии тоже не все ладно. Ангела Меркель находится под давлением. Последний опрос показал, что общество разделилось пополам в вопросе о том, следует ли ей оставаться у власти. Камнем преткновения также стала миграционная политика страны. Германия рассматривает возможность возвращения части принятых мигрантов в Италию, предлагая ЕС принять директиву, которая вынудит мигрантов оставаться в тех европейских странах, где они регистрируются. Возможно, именно это заставило итальянцев так поступить с «Акуариусом».



Не самый лучший фон для евро, лучше ставить на доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост

бидов на фоне снижения на 5,0-10,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 22 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшим с закрытия четверга на 10,0 коп. спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Коррекция безналичного доллара на пятничной сессии потеряла темп, пик «слива» СКВ наблюдался накануне, когда текущие цены «американца» на МЕЖБАНКЕ больше нравились экспортерам и бизнесу, расстававшимся с валютой ради гривни, потребовавшейся для платежей в Казну. Нынче энтузиазм «зеленых медведей» пошел на спад. Не исключено, большинство игроков сумело запастись нацвалютой и прекратило продажи доллара. Об этом, кстати, свидетельствует заметное отставание ликвидности текущих сделок от показателей четверга.



Кроме того, есть вероятность, что привлеченные «низами» долларовых цен на МЕЖБАНКЕ , туда наведались импортеры и нерезиденты, инициировав вместе с НБУ выкуп СКВ после 11.10 Киева.



Наконец, не будем забывать о «пятничном синдроме», предписывающем вхождение в «безопасный» доллар накануне выходных. Уповать на то, что суббота 23-го в Украине рабочая, не стоит – ведь в субботу межбанк будет выходной.



Первые торги новой недели валютного межбанка 25 июня могут преподнести сюрприз гривнепатриотам. В первую очередь из-за дефицита предложения СКВ, привычного в дебюте новой недели, оставив сессию в понедельник «голодной».



Думается, 25-го может стать первым днем смены тренда на рынке «зеленого» безнала, причем вероятнее всего эти смены на укороченной до четверга, могут следовать одна за другой «под диктовку» финиша месяца, квартал и полугодия и преддверия длинных выходных в стране до 02 июля.

Полагаю, новое полугодие в стране начнется с коррекции курса «зеленого» безнала под давлением кратного увеличения из-за длинных выходных в Украине отложенного предложения СКВ.



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