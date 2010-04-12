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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:06
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:10
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня рабочий день или где ?? )
Харьков 26,15/26,22
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:13
Re: Валютный рынок в контексте
Конечно можно сказать , что США "офигели" , но все равно приятно
В Вашингтоне будут судить Россию и ОПЕК. Приговор предсказуем
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:16
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 22 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 22 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1656.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «сиротские».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
Дата: 23 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.12
Мелкий опт «неформал»
$ 26,08-10/26,18-22 UAH/USD
EUR 30,50-56/30,73-80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
В столице моросит мелкий дождик.
Дата: 23 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,17/26,22 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях жесткого преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
Дата: 23 июня 2018 г. на 10.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
Дата: 23 июня 2018 г. на 10.13
Одесса
7 км
Опт
$ 26,10/26,20 UAH/USD
Розница
$ 26,05/26,25 UAH/USD
US
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:35
Доброго ранку панове. Цiкаво , НБУ буде укрiплювати гривню далi, нижче 26.20? € в нього такi плани, чи нI ???Якщо нI , то розвернемось дуже швидко на ЧР /30 буде на продаж зеленого i полетiли далI. Укрiпить до 26, то цей «зальот» до 26.50 був спекулятивний за участI регулятора.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:41
Есть подозрение, что в обозримом будущем особой нужды в сдерживании укрепления гривни "искусственными" методами не будет.
US
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:47
Гривна будет укрепляться самостоятельно или не будет смысла удерживать?
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:52
а какже? МВФ и все остальные пока только словесные интервенции делают.
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:54
Так , я теж притримуюсь такоI думки, коли струмок пересохне пiдемо вгору.Помiркувати трохи, чому пiшли вверх , а не вниз на 25.7? ВсI iнструменти в руках НБУ , який може спровокувати як укрiпоення гривнI, так i послаблення , ми побачили що вибрав послаблення , цим показав своi намiри.
*Відправлено з Чату
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