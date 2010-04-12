Додано: Суб 23 чер, 2018 09:16

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 22 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 22 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1656.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «сиротские».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.





Дата: 23 июня 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.12



Мелкий опт «неформал»



$ 26,08-10/26,18-22 UAH/USD

EUR 30,50-56/30,73-80 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

В столице моросит мелкий дождик.





Дата: 23 июня 2018 г. на 10.38

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,17/26,22 UAH/USD

€ 30,65/30,80 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях жесткого преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.



Дата: 23 июня 2018 г. на 10.10



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,15/26,24 UAH/USD

€ – 30,55/30,80 UAH/EUR

RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB



Дата: 23 июня 2018 г. на 10.13



Одесса



7 км



Опт



$ 26,10/26,20 UAH/USD



Розница



$ 26,05/26,25 UAH/USD



US



