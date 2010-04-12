Додано: Суб 23 чер, 2018 11:16

Привет из Днепра-8



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 22 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 22 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1656.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «сиротские».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 30,56/30,70 UAH/EUR.



По состоянию на 11.48 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в паре доллар-гривня и коррекции пары евро-гривня: 26,17/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Настроение рынка с утра не изменилось – там по-прежнему доминирует розничный клиентский «принос» без спроса.



Около 11.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,24 UAH/USD, евро – 30,55/30,80 UAH/EUR, рубль 0,409/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,08-10/26,18-20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,08-10/26,18-20 UAH/USD, евро (опт) 30,50-56/30,73-80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,50-56/30,73-80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,10/26,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,20 UAH/USD, розница – 26,05/26,25 UAH/USD; Запорожье – 26,17/26,22 UAH/USD; евро – 30,30/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.



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