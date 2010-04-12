дядя Caша написав:Есть подозрение, что в обозримом будущем особой нужды в сдерживании укрепления гривни "искусственными" методами не будет. US
Так , я теж притримуюсь такоI думки, коли струмок пересохне пiдемо вгору.Помiркувати трохи, чому пiшли вверх , а не вниз на 25.7 напередодні? ВсI iнструменти в руках НБУ , який може спровокувати як укрiпоення гривнI, так i послаблення , ми побачили що вибрав послаблення до позначки 26.50 , цим показав своi намiри,що укріплювати нижче 26 не стане.
Или просто помогли нужным людям слиться по-дороже летом А теперь можно и дальше опускать и выкупать дешевле.
Трохи нелогічно ,показавши напрямок вгору,з"явиться багато конкурентів з відкупом зеленого зараз ,якби пішли вниз на укріплення гривні до 25.70,а не на 26.50 ,то всі були б спокійні ,та чекали нижчого курсу доляра.То тепер чим нижче ,тим більше буде попит.
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 30,56/30,70 UAH/EUR.
По состоянию на 11.48 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в паре доллар-гривня и коррекции пары евро-гривня: 26,17/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Настроение рынка с утра не изменилось – там по-прежнему доминирует розничный клиентский «принос» без спроса.
Около 11.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
Перес де Куэльяр написав:Трохи нелогічно ,показавши напрямок вгору,з"явиться багато конкурентів
Простите - а раньше никто из этих "конкурентов" не понимал что направление вгору будет ?? ..а теперь часть нервных высадили .конкурентов стало меньше
Розуміли ,та багато хто чекав напрямок вниз ,на боці гривні була сезонність,і як ви кажете знервованих висадили ,яку частку?Думаю,щр зараз більше приділяють уваги до курсу доляра ,чим до "зальота" вгору ,бо чого чекати ?Тут і з"являється конкуренція по відкупу.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 22 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 22 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1656.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «сиротские».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 30,56/30,70 UAH/EUR.
По состоянию на 11.48 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в паре доллар-гривня и коррекции пары евро-гривня: 26,17/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Настроение рынка с утра не изменилось – там по-прежнему доминирует розничный клиентский «принос» без спроса.
Около 11.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Цiкаво , НБУ буде укрiплювати гривню далi, нижче 26.20? € в нього такi плани, чи нI ???Якщо нI , то розвернемось дуже швидко на ЧР /30 буде на продаж зеленого i полетiли далI. Укрiпить до 26, то цей «зальот» до 26.50 був спекулятивний за участI регулятора.
Есть подозрение, что в обозримом будущем особой нужды в сдерживании укрепления гривни "искусственными" методами не будет.
US
а какже? МВФ и все остальные пока только словесные интервенции делают.
Получается, что внешних выплат до августа не должно быть? Значит НБУ будет выкупать весь июль, и желательно подешвле, ну и так называемым нерезам (толком то неясно, уж не наши ли под нерезов косят) из ОВГЗ надо выйти в бакс. Не так ли?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/