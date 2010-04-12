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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:46
Yuri_61 написав:
Вангую
Для тих,у кого є здібності Ванги,розпочався конкурс.
Треба вгадати готівковий курс на 31 грудня.topic216630.html
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:06
....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:14
дядя Caша написав:В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на МЕЖБАНКЕ.
Уважаемый, это ведь не разовое событие? Но и в регулярные его записывать не следует, верно?
Что бы посоветовали на грядущий июль, входить по вт, ср или чт? Покупки планирую порциями по курсам, какие сложатся на момент, но кроме пн и пт.
Коллеги, что скажете о такой стратегии? Может уже с июня начать входить раз в неделю?
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:34
Долярчик написав:
....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)
Якби у банці входили, то можна було б СЕП-анути або р2р-шнути на картку беготівково, хоч і не будь-де...
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:37
kreuz написав: Долярчик написав:
....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)
Якби у банці входили, то можна було б СЕП-анути або р2р-шнути на картку беготівково, хоч і не будь-де...
... в банці - курси скажені!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:12
Долярчик написав: kreuz написав: Долярчик написав:
....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)
Якби у банці входили, то можна було б СЕП-анути або р2р-шнути на картку беготівково, хоч і не будь-де...
... в банці - курси скажені!
А в нас навпаки, в обмінках картєльна змова...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:13
дядя Caша написав:Привет из Днепра-8
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
.......
US
Вангуете?
Харьков по большей части 26,15/26,22. Самое узкое 26,17/26,21.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:22
Дніпро РАДАБАНК продає па 26.20 взяв трішки, про всяк випадок.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:27
...та пишіть щось, бо скукота..... - бо сьогодні торгівля - повний ппц!(і то, переважно, найкраща торгівля буває у суботу!)
п. с.
... іноді, самому дивно, як це я умудрився заробити на пів квартири у новобудові цим бізнесом!(а пів на депо.... + ще купуваням/продаванням доляра літо/зима)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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