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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5233523452355236>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:46

  Yuri_61 написав:Вангую

Для тих,у кого є здібності Ванги,розпочався конкурс.
Треба вгадати готівковий курс на 31 грудня.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:06

... але є проблема з миттєвим доступом до кешу!

....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:14

  дядя Caша написав:В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на МЕЖБАНКЕ.

Уважаемый, это ведь не разовое событие? Но и в регулярные его записывать не следует, верно?

Что бы посоветовали на грядущий июль, входить по вт, ср или чт? Покупки планирую порциями по курсам, какие сложатся на момент, но кроме пн и пт.

Коллеги, что скажете о такой стратегии? Может уже с июня начать входить раз в неделю?
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:34

  Долярчик написав:....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)

Якби у банці входили, то можна було б СЕП-анути або р2р-шнути на картку беготівково, хоч і не будь-де...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:37

  kreuz написав:
  Долярчик написав:....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)

Якби у банці входили, то можна було б СЕП-анути або р2р-шнути на картку беготівково, хоч і не будь-де...

... в банці - курси скажені! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:12

  Долярчик написав:
  kreuz написав:
  Долярчик написав:....напевно, якщо МБ в понеділок рухнеться вгору, то потрібно входити на всі "котлети"! - але, це хіба сидіти під обмінкою на торбі з "всімпотрібною")), бо в іншому випадку(як от мені), щоб взяти основну суму, потрібно спочатку бігти в банк, але тут зразу обломчик, бо можна зняти лише 25тис., а більше, то треба замовляти на наступний день! - а це вже черевато, бо купите на 200-500-1000грн дорожче!(залежно від суми)

Якби у банці входили, то можна було б СЕП-анути або р2р-шнути на картку беготівково, хоч і не будь-де...

... в банці - курси скажені! :mrgreen:

А в нас навпаки, в обмінках картєльна змова...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:13

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-8

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
.......
US

Вангуете? :)
Харьков по большей части 26,15/26,22. Самое узкое 26,17/26,21.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:22

Дніпро РАДАБАНК продає па 26.20 взяв трішки, про всяк випадок.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:27

Re: Валютный рынок в контексте

...та пишіть щось, бо скукота..... - бо сьогодні торгівля - повний ппц!(і то, переважно, найкраща торгівля буває у суботу!)

п. с.
... іноді, самому дивно, як це я умудрився заробити на пів квартири у новобудові цим бізнесом!(а пів на депо.... + ще купуваням/продаванням доляра літо/зима) :shock: :D

п. с. 2.
...напевно, все просто - Я занадто багато на всьому економлю(а зекономлені - пхаю на депо, або купую доляр) :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:31

Re: Валютный рынок в контексте

... в місті Лева найменше бачив на табло в обмінці /17
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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