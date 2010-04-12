RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5233523452355236

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:14

Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 23 чер, 2018 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 06.01.17
Подякував: 524 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
alex77
 
Повідомлень: 128
З нами з: 05.03.07
Подякував: 29 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:44

Re: Валютный рынок в контексте

.. як нема про що писати, то може цю тему "пожуємо"?
====
....кредит/іпотека....
...от планую взяти його у недалекому майбутньому(через 3-4р.)
...от, навіть, вчора, дивився(бо щось давненько подібне дивився) на ютубі Куасакі, де він теж дуже позитивно "закликає" до кредитів(розумію, що там у них зовсім інша %% ставка, але...) - каже, що він вже нанадцять мільйонів набрав кредиту..... і що це вигідно, бо гроші весь час знецінюються, а ви маєте змогу вже і зараз кредитними коштами користуватись/крутити їх/творити бізнес...... а віддавати поступово....

А ніхто тут не рахував, якщо було в 2013р. взяти на 10р.(чи 20р.) в іпотеку(ГРИВНЕВУ) новобудову і зробити ремонт(чи зразу з ремонтом) і здавати в оренду?
...і зараз гасити тими знеціненими "фантіками" той кредит, або тепер погасити його повністю? :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 19.10.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:57

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:А ніхто тут не рахував, якщо було в 2013р. взяти на 10р.(чи 20р.) в іпотеку(ГРИВНЕВУ) новобудову і зробити ремонт(чи зразу з ремонтом) і здавати в оренду?
...і зараз гасити тими знеціненими "фантіками" той кредит, або тепер погасити його повністю?
как только появится в хозяйстве машина времени, обязательно посчитаю.
juristkostya
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5233523452355236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1243, 1244, 1245
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12442 1369218
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 11:13
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6287 1331066
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 17:35
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.