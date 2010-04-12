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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:14
Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Суб 23 чер, 2018 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26
Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:44
.. як нема про що писати, то може цю тему "пожуємо"?
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....кредит/іпотека....
...от планую взяти його у недалекому майбутньому(через 3-4р.)
...от, навіть, вчора, дивився(бо щось давненько подібне дивився) на ютубі Куасакі, де він теж дуже позитивно "закликає" до кредитів(розумію, що там у них зовсім інша %% ставка, але...) - каже, що він вже нанадцять мільйонів набрав кредиту..... і що це вигідно, бо гроші весь час знецінюються, а ви маєте змогу вже і зараз кредитними коштами користуватись/крутити їх/творити бізнес...... а віддавати поступово....
А ніхто тут не рахував, якщо було в 2013р. взяти на 10р.(чи 20р.) в іпотеку(ГРИВНЕВУ) новобудову і зробити ремонт(чи зразу з ремонтом) і здавати в оренду?
...і зараз гасити тими знеціненими "фантіками" той кредит, або тепер погасити його повністю?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:57
Долярчик написав:
А ніхто тут не рахував, якщо було в 2013р. взяти на 10р.(чи 20р.) в іпотеку(ГРИВНЕВУ) новобудову і зробити ремонт(чи зразу з ремонтом) і здавати в оренду?
...і зараз гасити тими знеціненими "фантіками" той кредит, або тепер погасити його повністю?
как только появится в хозяйстве машина времени, обязательно посчитаю.
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juristkostya
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