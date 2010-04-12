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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26
Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
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alex77
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:11
alex77 написав:
Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
Внутренний туризм рулит)))
А теперь подумайте, почему доллар в Одессе обычно дешевле, чем в Киеве?
Вам не кажется, что ситуация похожа?
Чем ближе к каналам поставки, тем вменяемее цены.
В Киеве самый широкий канал по поставкам гривны. По валюте тоже каналы неслабые, но все же ниже, чем на границах
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antey1969
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:37
Перес де Куэльяр написав:
Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.*Відправлено з Чату
Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
И по теме,Днепр 26.2 продажа розница.
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LuckyG
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Додано: Суб 23 чер, 2018 16:12
alex77 написав:
Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
Писал об этом ещё пару месяцев назад - даже прямой обмен долл.-евро идёт по курсу выше форекса, хотя раньше был, как положено, чуть ниже, а евро-долл. чуть выше. Из разговора с валютчиками такая ситуация с зимы (с начала снижения евро), объясняют дефицитом евро в связи с ростом поездок в Европу.
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ЛАД
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