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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5233523452355236

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
alex77
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:11

  alex77 написав:Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...

Внутренний туризм рулит)))
А теперь подумайте, почему доллар в Одессе обычно дешевле, чем в Киеве?
Вам не кажется, что ситуация похожа?
Чем ближе к каналам поставки, тем вменяемее цены.
В Киеве самый широкий канал по поставкам гривны. По валюте тоже каналы неслабые, но все же ниже, чем на границах
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:37

  Перес де Куэльяр написав:Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.

*Відправлено з Чату

Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
И по теме,Днепр 26.2 продажа розница.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:12

  alex77 написав:Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...


Писал об этом ещё пару месяцев назад - даже прямой обмен долл.-евро идёт по курсу выше форекса, хотя раньше был, как положено, чуть ниже, а евро-долл. чуть выше. Из разговора с валютчиками такая ситуация с зимы (с начала снижения евро), объясняют дефицитом евро в связи с ростом поездок в Европу.
ЛАД
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