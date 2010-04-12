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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5234523552365237>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
alex77
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:11

  alex77 написав:Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...

Внутренний туризм рулит)))
А теперь подумайте, почему доллар в Одессе обычно дешевле, чем в Киеве?
Вам не кажется, что ситуация похожа?
Чем ближе к каналам поставки, тем вменяемее цены.
В Киеве самый широкий канал по поставкам гривны. По валюте тоже каналы неслабые, но все же ниже, чем на границах
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:37

  Перес де Куэльяр написав:Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.

*Відправлено з Чату

Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
И по теме,Днепр 26.2 продажа розница.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:12

  alex77 написав:Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...


Писал об этом ещё пару месяцев назад - даже прямой обмен долл.-евро идёт по курсу выше форекса, хотя раньше был, как положено, чуть ниже, а евро-долл. чуть выше. Из разговора с валютчиками такая ситуация с зимы (с начала снижения евро), объясняют дефицитом евро в связи с ростом поездок в Европу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:37

  LuckyG написав:
  Перес де Куэльяр написав:Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.

*Відправлено з Чату

Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
И по теме,Днепр 26.2 продажа розница.

Просто хайпит человек на "скрытых угрозах", и страшных рисунках апокалипсиса.
Такие есть во все времена.
Я верю в честность Президента
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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:54

  LuckyG написав:
  Перес де Куэльяр написав:що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.

*Відправлено з Чату

Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?

У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою.
Я вже мовчу про сільське господарство.
Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду.
З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:07

  tea написав:У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?


Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.

  tea написав:З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.

Да я чуть выше уже сказал.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:11

  freeze написав:
  tea написав:У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?

Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.

У порівнянні з 1986 стало краще. :mrgreen:
А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:14

  tea написав:У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою.
Я вже мовчу про сільське господарство.
Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду.
З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.

Не переймайтеся так звістками про воду в Криму. Якщо побачимо на Чонгарі та Колончаку натовпи змучених спрагою з пустими пляшками, тоді буде про що говорити.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:19

  tea написав:А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.

Да, но это я к тому, что они имели воду и по 4 часа в день и не просились выйти из СССР, и весело ходили на набережную на флотские парады.
Никто не будет пробивать никакие коридоры, ушло то время коридоров.
Четыре опреснительных завода в Израиле обеспечивают треть потребности страны в пресной воде.
Как Вы думаете 20 опреснительных заводов, стоящих вероятно раза в два-три дешевле керченского моста, сколько могут нагнать пресной воды. Тем более, что евреев гораздо там больше.
freeze
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