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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26
Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
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alex77
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:11
alex77 написав:
Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
Внутренний туризм рулит)))
А теперь подумайте, почему доллар в Одессе обычно дешевле, чем в Киеве?
Вам не кажется, что ситуация похожа?
Чем ближе к каналам поставки, тем вменяемее цены.
В Киеве самый широкий канал по поставкам гривны. По валюте тоже каналы неслабые, но все же ниже, чем на границах
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antey1969
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:37
Перес де Куэльяр написав:
Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.*Відправлено з Чату
Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
И по теме,Днепр 26.2 продажа розница.
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LuckyG
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Додано: Суб 23 чер, 2018 16:12
alex77 написав:
Кто может пояснить, почему в Киеве так дороговато евро? Например наличный доллар почти всегда дешевле межбанка, а евро практически всегда дороже? Хоть во Львов едь, если надо приличную сумму выкупить...
Писал об этом ещё пару месяцев назад - даже прямой обмен долл.-евро идёт по курсу выше форекса, хотя раньше был, как положено, чуть ниже, а евро-долл. чуть выше. Из разговора с валютчиками такая ситуация с зимы (с начала снижения евро), объясняют дефицитом евро в связи с ростом поездок в Европу.
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ЛАД
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Додано: Суб 23 чер, 2018 18:37
LuckyG написав: Перес де Куэльяр написав:
Гадати курс бiльш як на мiсяць, це все рiвно , що гадання на кавовiй гущi в украiнських реалiях.Переглядаю матерiали, то можу сказати , що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.*Відправлено з Чату
Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
И по теме,Днепр 26.2 продажа розница.
Просто хайпит человек на "скрытых угрозах", и страшных рисунках апокалипсиса.
Такие есть во все времена.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Суб 23 чер, 2018 18:54
LuckyG написав: Перес де Куэльяр написав:
що РФ готу€ться до повномасштабноI вiйни з Украiною, якщо це станеться , то всI прогнози по курсу доляра до одного мiсця.Нiкого не лякаю, але до рiзних подiй треба бути пiдготовленим.*Відправлено з Чату
Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл
?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою.
Я вже мовчу про сільське господарство.
Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду.
З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:07
tea написав:
У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?
Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.
tea написав:
З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.
Да я чуть выше уже сказал.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:11
freeze написав: tea написав:
У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?
Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.
У порівнянні з 1986 стало краще.
А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:14
tea написав:
У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою.
Я вже мовчу про сільське господарство.
Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду.
З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.
Не переймайтеся так звістками про воду в Криму. Якщо побачимо на Чонгарі та Колончаку натовпи змучених спрагою з пустими пляшками, тоді буде про що говорити.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:19
tea написав:
А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.
Да, но это я к тому, что они имели воду и по 4 часа в день и не просились выйти из СССР, и весело ходили на набережную на флотские парады.
Никто не будет пробивать никакие коридоры, ушло то время коридоров.
Четыре опреснительных завода в Израиле обеспечивают треть потребности страны в пресной воде.
Как Вы думаете 20 опреснительных заводов, стоящих вероятно раза в два-три дешевле керченского моста, сколько могут нагнать пресной воды. Тем более, что евреев гораздо там больше.
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freeze
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