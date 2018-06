Додано: Суб 23 чер, 2018 19:14

tea написав: У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою.

Я вже мовчу про сільське господарство.

Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду.

З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.

Не переймайтеся так звістками про воду в Криму. Якщо побачимо на Чонгарі та Колончаку натовпи змучених спрагою з пустими пляшками, тоді буде про що говорити.

