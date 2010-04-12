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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5234523552365237

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:38

  tea написав:
  freeze написав:Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.

У порівнянні з 1986 стало краще. :mrgreen:
А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.

Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. Воду подавали на пару часов в сутки, время точно не скажу, так как приходили только ночевать, за это время хозяева наполняли водой бочку, рукомойник и ведра. Украинская власть вроде бы была. С водой в Крыму проблема была всегда.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:03

  centurionus написав:
  tea написав:У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою.
Я вже мовчу про сільське господарство.
Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду.
З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.

Не переймайтеся так звістками про воду в Криму. Якщо побачимо на Чонгарі та Колончаку натовпи змучених спрагою з пустими пляшками, тоді буде про що говорити.

уже возят, про толпы не знаю...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:07

  freeze написав:Как Вы думаете 20 опреснительных заводов, стоящих вероятно раза в два-три дешевле керченского моста, сколько могут нагнать пресной воды.

Москалі один опріснювальний завод побудують за ціною заводу з виробництва Мерседесів.
Проблема там назріває вже п"ятий рік.То чому вони ще не будуть ті заводи?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:07

Re: Валютный рынок в контексте

  LuckyG написав:Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?

А який сенс було захоплювати Крим? З якою ціллю? Щоб отримати що? А Придністров"я, а Південну Осетію, а Нагірний Карабах? Притому услізно співають брехливі пісеньки на кшталт: Хатят лі русскіє вайни...

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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:09

  Дядюшка Скрудж написав:
  tea написав:
  freeze написав:Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.

У порівнянні з 1986 стало краще. :mrgreen:
А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.

Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. С водой в Крыму проблема была всегда.

Фріз пише про готель,а Ви про приватний сектор.
tea
 
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