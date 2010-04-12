freeze написав:Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.
У порівнянні з 1986 стало краще. А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.
Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. Воду подавали на пару часов в сутки, время точно не скажу, так как приходили только ночевать, за это время хозяева наполняли водой бочку, рукомойник и ведра. Украинская власть вроде бы была. С водой в Крыму проблема была всегда.
tea написав:У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою. Я вже мовчу про сільське господарство. Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду. З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.
Не переймайтеся так звістками про воду в Криму. Якщо побачимо на Чонгарі та Колончаку натовпи змучених спрагою з пустими пляшками, тоді буде про що говорити.
LuckyG написав:Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?
А який сенс було захоплювати Крим? З якою ціллю? Щоб отримати що? А Придністров"я, а Південну Осетію, а Нагірний Карабах? Притому услізно співають брехливі пісеньки на кшталт: Хатят лі русскіє вайни...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
freeze написав:Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.
У порівнянні з 1986 стало краще. А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.
Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. С водой в Крыму проблема была всегда.