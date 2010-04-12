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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5235523652375238>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:38

  tea написав:
  freeze написав:Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.

У порівнянні з 1986 стало краще. :mrgreen:
А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.

Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. Воду подавали на пару часов в сутки, время точно не скажу, так как приходили только ночевать, за это время хозяева наполняли водой бочку, рукомойник и ведра. Украинская власть вроде бы была. С водой в Крыму проблема была всегда.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:03

  centurionus написав:
  tea написав:У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?Навіщо їхати в Ялту,де є проблеми з подачою води,якщо можна поїхати в Сочі,куди ближче і немає проблем з водою.
Я вже мовчу про сільське господарство.
Тому Путіну важливо прорубати коридор до Криму,щоб пустити каналом воду.
З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.

Не переймайтеся так звістками про воду в Криму. Якщо побачимо на Чонгарі та Колончаку натовпи змучених спрагою з пустими пляшками, тоді буде про що говорити.

уже возят, про толпы не знаю...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:07

  freeze написав:Как Вы думаете 20 опреснительных заводов, стоящих вероятно раза в два-три дешевле керченского моста, сколько могут нагнать пресной воды.

Москалі один опріснювальний завод побудують за ціною заводу з виробництва Мерседесів.
Проблема там назріває вже п"ятий рік.То чому вони ще не будуть ті заводи?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:07

Re: Валютный рынок в контексте

  LuckyG написав:Можно поинтересоваться какой для РФ в этом смысл?Т.е,с какой целью? Чтобы получить что?

А який сенс було захоплювати Крим? З якою ціллю? Щоб отримати що? А Придністров"я, а Південну Осетію, а Нагірний Карабах? Притому услізно співають брехливі пісеньки на кшталт: Хатят лі русскіє вайни...

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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:09

  Дядюшка Скрудж написав:
  tea написав:
  freeze написав:Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.

У порівнянні з 1986 стало краще. :mrgreen:
А от ще 5 років назад,коли там була українська влада,проблем з водою не було.

Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. С водой в Крыму проблема была всегда.

Фріз пише про готель,а Ви про приватний сектор.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:39

:arrow:
Востаннє редагувалось Vitl в Суб 23 чер, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Дядюшка Скрудж написав:Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. Воду подавали на пару часов в сутки, время точно не скажу, так как приходили только ночевать, за это время хозяева наполняли водой бочку, рукомойник и ведра. Украинская власть вроде бы была. С водой в Крыму проблема была всегда.

Це якось узагальнено. Думаю, відпочивали Ви не в самому місті Севастополі, а ближче до зон відпочинку. Там, можливо, і є проблеми. Вимикають воду, мабуть, бо багато бажаючих поливати все що можна.
Проблеми були в Ялті, але за рахунок українського бюджету не так давно розширили водогін (побудований при УРСР) через яйлу з Бахчисарайського району.
Певні проблеми з поливом у степовому Криму. Ближче до гір - набудовано багато водосховищ (при УРСР, звичайно).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:14

Re: Валютный рынок в контексте

....взяв після роботи 600 нікомунепотрібних пА 26.15 але не для скирди, а погасити борги...... - ну а вже в понеділок, буду брати з банку всімпотрібну і іююююххххаааааааа!!!! :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:.В спальных районах как правило подача утром и вечером.Есть районы где вода круглосуточно

Було саме так. Не пригадую, що в будинку моїх родичів у Севастополі були проблеми з водою. Сумніваюсь, що щось змінилося.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:23

  freeze написав:
  tea написав:У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?


Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.

  tea написав:З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.

Да я чуть выше уже сказал.

Ладно проблемы с водой в Крыму. Они решили повестись на провокацию ФСБ и голосовали за отделение от Украины, которую охватил непонятный для большинства украинцев майдан. Может у них и есть проблемы с водой. Но меня это почему-то не волнует.

Меня волнует почему в Трускавце в санатории проблемы с подачей воды как холодной, так и горячей. :mrgreen: Меня волнует почему доллар, растущий в мире, в Украине падает и демотивирует весь украинский экспорт вместе с падающим евро. Власть уже не мешает, но еще и не помогает экспортерам, которых надо лелеять как самую большую ценность в стране, кроме Порошенко. :mrgreen:

Простите за стеб, это я только что интернет просматривал - уникальная работа шоколадного мерзавца - минстеця, утверждающая, что провал во внешней политике это огромный успех оказывается. Это прямо как Тимошенко утверждала в свое время, что тот злосчастный коррупционный газовый договор с Россией - це перемога кожного українця. Что ж, все помним и понимаем цену этих слов. Поэтому и кандидата только два рассматривается в интернете. Мураева уже списали, Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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