Дядюшка Скрудж написав: Отдыхал в Севастополе в 1999 году в частном секторе: умывались с рукомойника и мылись в душе с бочкой воды на крыше. Воду подавали на пару часов в сутки, время точно не скажу, так как приходили только ночевать, за это время хозяева наполняли водой бочку, рукомойник и ведра. Украинская власть вроде бы была. С водой в Крыму проблема была всегда.

Це якось узагальнено. Думаю, відпочивали Ви не в самому місті Севастополі, а ближче до зон відпочинку. Там, можливо, і є проблеми. Вимикають воду, мабуть, бо багато бажаючих поливати все що можна.

Проблеми були в Ялті, але за рахунок українського бюджету не так давно розширили водогін (побудований при УРСР) через яйлу з Бахчисарайського району.

Це якось узагальнено. Думаю, відпочивали Ви не в самому місті Севастополі, а ближче до зон відпочинку. Там, можливо, і є проблеми. Вимикають воду, мабуть, бо багато бажаючих поливати все що можна.

Проблеми були в Ялті, але за рахунок українського бюджету не так давно розширили водогін (побудований при УРСР) через яйлу з Бахчисарайського району.

Певні проблеми з поливом у степовому Криму. Ближче до гір - набудовано багато водосховищ (при УРСР, звичайно).

