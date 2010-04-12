Додано: Суб 23 чер, 2018 21:23

freeze написав: tea написав: У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти? У Росії є одна проблема - в Криму стрімко міліють свердловини.В них вже зараз по всіх містах є графіки подачі води.Уявіть - в них сезон,приїжджають туристи,а доступ до прісної води обмежений.Як помитись після моря чи приготувати їсти?



Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.



tea написав: З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України. З водою в Криму проблеми Росія не вирішить ніколи без України.

Да я чуть выше уже сказал. Самые большие мои впечатления от поездки в 1986 году в Севастополь это было то, что там в гостинице давали воду на 2 часа утром и два часа вечером. Я не думаю, что сейчас там хуже стало.Да я чуть выше уже сказал.

Ладно проблемы с водой в Крыму. Они решили повестись на провокацию ФСБ и голосовали за отделение от Украины, которую охватил непонятный для большинства украинцев майдан. Может у них и есть проблемы с водой. Но меня это почему-то не волнует.Меня волнует почему в Трускавце в санатории проблемы с подачей воды как холодной, так и горячей.Меня волнует почему доллар, растущий в мире, в Украине падает и демотивирует весь украинский экспорт вместе с падающим евро. Власть уже не мешает, но еще и не помогает экспортерам, которых надо лелеять как самую большую ценность в стране, кроме Порошенко.Простите за стеб, это я только что интернет просматривал - уникальная работа шоколадного мерзавца - минстеця, утверждающая, что провал во внешней политике это огромный успех оказывается. Это прямо как Тимошенко утверждала в свое время, что тот злосчастный коррупционный газовый договор с Россией - це перемога кожного українця. Что ж, все помним и понимаем цену этих слов. Поэтому и кандидата только два рассматривается в интернете. Мураева уже списали, Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.