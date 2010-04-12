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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5235523652375238

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:34

Re: Валютный рынок в контексте

Умные слова иногда от таких идиотов можно услышать. Так что не по словам надо выбор делать, а по делам...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:37

  buratinyo написав:Простите за стеб, это я только что интернет просматривал - уникальная работа шоколадного мерзавца - минстеця, утверждающая, что провал во внешней политике это огромный успех оказывается. Это прямо как Тимошенко утверждала в свое время, что тот злосчастный коррупционный газовый договор с Россией - це перемога кожного українця. Что ж, все помним и понимаем цену этих слов. Поэтому и кандидата только два рассматривается в интернете. Мураева уже списали, Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.

Стебаетесь вы так же плохо, как и изображаете из себя экспортёра
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:05

https://i1.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 3baac4.jpg

https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 1181b8.jpg

Хорватські вболівальники в Росії
http://1pic.org/view/2/846a0a7664724b2ad688.jpg.html

Крим.
https://pbs.twimg.com/media/DgZqXlRXkAQqDjZ.jpg
Востаннє редагувалось tea в Суб 23 чер, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:12

:mrgreen:

Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 23 чер, 2018 22:14, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:13

Re: Валютный рынок в контексте

коли вже забанять цього буратино ???
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:33

  buratinyo написав:Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.

Бойко чуть ли не каждый день дает миниинтервью Интеру в новостях после сессии, хвалится, как его банда не голосовала за очередной закон, так что не ври.
Добкин и умные слова - вещи несовместные.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:42

  tea написав:
  freeze написав:Как Вы думаете 20 опреснительных заводов, стоящих вероятно раза в два-три дешевле керченского моста, сколько могут нагнать пресной воды.

Москалі один опріснювальний завод побудують за ціною заводу з виробництва Мерседесів.
Проблема там назріває вже п"ятий рік.То чому вони ще не будуть ті заводи?


Для опреснительного завода нужна энергия.
На получение 1 куба пресной воды из морской примерно 2-4 киловата.
После постройки и запуска ТЭС может и за опреснение возьмутся.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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