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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 чер, 2018 21:34
Умные слова иногда от таких идиотов можно услышать. Так что не по словам надо выбор делать, а по делам...
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Додано: Суб 23 чер, 2018 21:37
buratinyo написав:
Простите за стеб, это я только что интернет просматривал - уникальная работа шоколадного мерзавца - минстеця, утверждающая, что провал во внешней политике это огромный успех оказывается. Это прямо как Тимошенко утверждала в свое время, что тот злосчастный коррупционный газовый договор с Россией - це перемога кожного українця. Что ж, все помним и понимаем цену этих слов. Поэтому и кандидата только два рассматривается в интернете. Мураева уже списали, Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.
Стебаетесь вы так же плохо, как и изображаете из себя экспортёра
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:05
Востаннє редагувалось tea
в Суб 23 чер, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:12
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 23 чер, 2018 22:14, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:13
коли вже забанять цього буратино ???
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:33
buratinyo написав:
Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.
Бойко чуть ли не каждый день дает миниинтервью Интеру в новостях после сессии, хвалится, как его банда не голосовала за очередной закон, так что не ври.
Добкин и умные слова - вещи несовместные.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:42
tea написав: freeze написав:
Как Вы думаете 20 опреснительных заводов, стоящих вероятно раза в два-три дешевле керченского моста, сколько могут нагнать пресной воды.
Москалі один опріснювальний завод побудують за ціною заводу з виробництва Мерседесів.
Проблема там назріває вже п"ятий рік.То чому вони ще не будуть ті заводи?
Для опреснительного завода нужна энергия.
На получение 1 куба пресной воды из морской примерно 2-4 киловата.
После постройки и запуска ТЭС может и за опреснение возьмутся.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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