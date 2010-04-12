Додано: Суб 23 чер, 2018 21:34

Умные слова иногда от таких идиотов можно услышать. Так что не по словам надо выбор делать, а по делам...

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