RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5236523752385239

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 08:42

buratinyo
провал во внешней политике это огромный успех оказывается.

Это Вы о чём?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9534
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 08:46

  buratinyo написав: а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.

:mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8jFORJBWaA
tea
 
Повідомлень: 14524
З нами з: 15.11.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:03

Масштаби трудової міграції.
Кожні 30 секунд на роботу за кордоном виїжджає 1 українець.
http://www.ukrainianpeopleleaks.com
tea
 
Повідомлень: 14524
З нами з: 15.11.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:05

  tea написав:
  buratinyo написав: а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.

:mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8jFORJBWaA

Христианский социалист в деле. Наш Михась.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:31

  tea написав:Масштаби трудової міграції.
Кожні 30 секунд на роботу за кордоном виїжджає 1 українець.
http://www.ukrainianpeopleleaks.com


На сьогодні у Польщі працює близько одного мільйона українців, проте в пенсійній системі з них зареєстровані лише 300 тисяч осіб.

Через процес трудової міграції в Україні виникла проблема нестачі фахівців

"У нас сьогодні вже відчувається дефіцит, в першу чергу кваліфікованих кадрів. А якщо ця тенденція буде продовжуватися, то у нас взагалі буде брак кадрів, навіть некваліфікованих", - додав Рева.

У процес сезонної трудової міграції залучені до 7 млн громадян України, при цьому постійно за кордоном працюють 3,2 млн осіб, розповів урядовець.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7083509/

такі реалії життя, на жаль... :cry:
jump
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 18.08.09
Подякував: 61 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:38

tea
Чай, перестаньте так прямолинейно воспринимать всё, что пишут СМИ. Пожалуй единственное, что серьёзно изменилось в Крыму в связи с перекрытием канала - прекратили (или резко сократили) выращивание риса. Снабжение питьевой водой уже довольно давно больше зависит от дождей.
И о войне. Как бы не относиться к истории с включением в Союз прибалтов, войной события 1940-го назвать нельзя. Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).
Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9534
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 5236523752385239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], imlex, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1243, 1244, 1245
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12445 1370655
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 08:41
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6287 1331324
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 17:35
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron