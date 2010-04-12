провал во внешней политике это огромный успех оказывается.
Это Вы о чём?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:42
buratinyo
Это Вы о чём?
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:46
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:03
Масштаби трудової міграції.
Кожні 30 секунд на роботу за кордоном виїжджає 1 українець.
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:05
Христианский социалист в деле. Наш Михась.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 09:31
На сьогодні у Польщі працює близько одного мільйона українців, проте в пенсійній системі з них зареєстровані лише 300 тисяч осіб.
Через процес трудової міграції в Україні виникла проблема нестачі фахівців
"У нас сьогодні вже відчувається дефіцит, в першу чергу кваліфікованих кадрів. А якщо ця тенденція буде продовжуватися, то у нас взагалі буде брак кадрів, навіть некваліфікованих", - додав Рева.
У процес сезонної трудової міграції залучені до 7 млн громадян України, при цьому постійно за кордоном працюють 3,2 млн осіб, розповів урядовець.
такі реалії життя, на жаль...
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:38
tea
Чай, перестаньте так прямолинейно воспринимать всё, что пишут СМИ. Пожалуй единственное, что серьёзно изменилось в Крыму в связи с перекрытием канала - прекратили (или резко сократили) выращивание риса. Снабжение питьевой водой уже довольно давно больше зависит от дождей.
И о войне. Как бы не относиться к истории с включением в Союз прибалтов, войной события 1940-го назвать нельзя. Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).
Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
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