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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5237523852395240>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:05

  tea написав:
  buratinyo написав: а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.

:mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8jFORJBWaA

Христианский социалист в деле. Наш Михась.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:31

  tea написав:Масштаби трудової міграції.
Кожні 30 секунд на роботу за кордоном виїжджає 1 українець.
http://www.ukrainianpeopleleaks.com


На сьогодні у Польщі працює близько одного мільйона українців, проте в пенсійній системі з них зареєстровані лише 300 тисяч осіб.

Через процес трудової міграції в Україні виникла проблема нестачі фахівців

"У нас сьогодні вже відчувається дефіцит, в першу чергу кваліфікованих кадрів. А якщо ця тенденція буде продовжуватися, то у нас взагалі буде брак кадрів, навіть некваліфікованих", - додав Рева.

У процес сезонної трудової міграції залучені до 7 млн громадян України, при цьому постійно за кордоном працюють 3,2 млн осіб, розповів урядовець.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7083509/

такі реалії життя, на жаль... :cry:
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:38

tea
Чай, перестаньте так прямолинейно воспринимать всё, что пишут СМИ. Пожалуй единственное, что серьёзно изменилось в Крыму в связи с перекрытием канала - прекратили (или резко сократили) выращивание риса. Снабжение питьевой водой уже довольно давно больше зависит от дождей.

И о войне. Как бы не относиться к истории с включением в Союз прибалтов, войной события 1940-го назвать нельзя. Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).
Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:40

  ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).
Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.

Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:46

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).
Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.

Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.

Скорее всего, да. Почему, надо посмотреть. Думаю, по тем же (или похожим) причинам, что и финская. Почитайте, расскажете. Обратите внимание, что в результате вторжения в Польшу Англия-Франция объявили войну Германии, но не СССР.

А вообще, учтите, что история, особенно в изложении учебников и СМИ "для широких народных масс" крайне необъективная наука и достаточно часто переписывается в угоду текущим политическим пристрастиям. В советские времена трактовка была одна (понятно какая), сейчас, так же не объективно, чуть ли не прямо противоположная.

Рекомендую Вам с Чаем почитать, к примеру, довольно интересную и информативную работу Семиряги "Тайны сталинской дипломатии 1939—1941", изданную в 1992.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:19

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).
Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.

Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.


В результате пакта СССР вернул потерянные в 20-х территории и фактически восстановил целостность Украины, поэтому события 1939 года для нынешнего украинского государства весьма неоднозначны.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:23

  antikkristall написав:......
В результате пакта СССР вернул потерянные в 20-х территории и фактически восстановил целостность Украины, поэтому события 1939 года для нынешнего украинского государства весьма неоднозначны.

И не только потерянные.
Кстати, Вильнюс (нынешняя столица!) вернулся в Литву тоже в результате 1939.
Из книги Семиряги:
Придавая большое политическое значение передаче Вильно и Виленской области Литве, Молотов в докладе на заседании V сессии Верховного Совета СССР, состоявшейся в конце октября 1939 г., особо обратил внимание на то, что этим актом Литва с ее населением в 2,5 млн. человек расширила свою территорию и увеличила население на 550 тыс. человек. При этом Молотов объяснил, что, хотя в Вильно преобладает нелитовское население, но важнее то, что с ним связано историческое прошлое Литовского государства

Сейчас литовцы об этом как-то умалчивают. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 10:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:35

  Долярчик написав:нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну?


У меня в принципе нет ни одного балкона, не предусмотрены, так как панорамное остекление от пола до потолка везде, и живу, ничего страшного, разложили сушилку и сушите, чтоб эта была главная проблема в жизни, имхо.
Вот пля проблема окна помыть в этой ситуации, это да, надо вызывать альпинистов мойщиков, 100 баксов помыть, если пару соседей за компанию договорятся вместе подрядится.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 24 чер, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:36

Re: Валютный рынок в контексте

28.06.2018 (на длинные выходные) курс доллара на будет ниже или выше чем сегодня (24.06)??
Или ждать августа 2018? Или ждать 2020г? (па 25?)
У кого какие мнения на этот счет?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 24 чер, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:42

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:ДЕ ТІ РЕЧІ СУШИТИ?

Запитайте в американців, можливо вже придумали якусь шайтан-машинку))
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