tea Чай, перестаньте так прямолинейно воспринимать всё, что пишут СМИ. Пожалуй единственное, что серьёзно изменилось в Крыму в связи с перекрытием канала - прекратили (или резко сократили) выращивание риса. Снабжение питьевой водой уже довольно давно больше зависит от дождей.
И о войне. Как бы не относиться к истории с включением в Союз прибалтов, войной события 1940-го назвать нельзя. Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой). Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 09:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой). Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.
ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой). Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.
Скорее всего, да. Почему, надо посмотреть. Думаю, по тем же (или похожим) причинам, что и финская. Почитайте, расскажете. Обратите внимание, что в результате вторжения в Польшу Англия-Франция объявили войну Германии, но не СССР.
А вообще, учтите, что история, особенно в изложении учебников и СМИ "для широких народных масс" крайне необъективная наука и достаточно часто переписывается в угоду текущим политическим пристрастиям. В советские времена трактовка была одна (понятно какая), сейчас, так же не объективно, чуть ли не прямо противоположная.
Рекомендую Вам с Чаем почитать, к примеру, довольно интересную и информативную работу Семиряги "Тайны сталинской дипломатии 1939—1941", изданную в 1992.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 10:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой). Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.
В результате пакта СССР вернул потерянные в 20-х территории и фактически восстановил целостность Украины, поэтому события 1939 года для нынешнего украинского государства весьма неоднозначны.
antikkristall написав:...... В результате пакта СССР вернул потерянные в 20-х территории и фактически восстановил целостность Украины, поэтому события 1939 года для нынешнего украинского государства весьма неоднозначны.
И не только потерянные. Кстати, Вильнюс (нынешняя столица!) вернулся в Литву тоже в результате 1939. Из книги Семиряги:
Придавая большое политическое значение передаче Вильно и Виленской области Литве, Молотов в докладе на заседании V сессии Верховного Совета СССР, состоявшейся в конце октября 1939 г., особо обратил внимание на то, что этим актом Литва с ее населением в 2,5 млн. человек расширила свою территорию и увеличила население на 550 тыс. человек. При этом Молотов объяснил, что, хотя в Вильно преобладает нелитовское население, но важнее то, что с ним связано историческое прошлое Литовского государства
Сейчас литовцы об этом как-то умалчивают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 10:28, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну?
У меня в принципе нет ни одного балкона, не предусмотрены, так как панорамное остекление от пола до потолка везде, и живу, ничего страшного, разложили сушилку и сушите, чтоб эта была главная проблема в жизни, имхо. Вот пля проблема окна помыть в этой ситуации, это да, надо вызывать альпинистов мойщиков, 100 баксов помыть, если пару соседей за компанию договорятся вместе подрядится.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 24 чер, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.