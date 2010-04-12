Додано: Нед 24 чер, 2018 09:38

tea

Чай, перестаньте так прямолинейно воспринимать всё, что пишут СМИ. Пожалуй единственное, что серьёзно изменилось в Крыму в связи с перекрытием канала - прекратили (или резко сократили) выращивание риса. Снабжение питьевой водой уже довольно давно больше зависит от дождей.



И о войне. Как бы не относиться к истории с включением в Союз прибалтов, войной события 1940-го назвать нельзя. Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).

Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.