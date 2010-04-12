Додано: Нед 24 чер, 2018 10:51

.ну що, сьогодні - вихідні, то може побалакаємо на "нейтральні" теми?))

ТЕМА 1] "Субсидії: як влада їх обрізала при самій ріпиці")))

... тепер, не так "легко", як колись, оформити субсидію(особисто мені її не треба! -... як і від держпенсії хотів би відмовитись! - але ж, ще такого закону не прописали!)

ТЕМА 2] "Скління балконів: це рагульство, чи необхідність для комфортного проживання?")))

... мене, он на іншій гілці трохи з тим роздратували, то я їм написав наступне:

....нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну?

- що, сушку розкладати в кімнаті?(а раптом прийдуть гості?))



... тут, на форумі є жіночки, вони цю проблему мають більше розуміти і може мені пояснять, де сушити ті "бісові речі?

- бо, покищо, Я живу в тещі, де нас 7 чол., і переважно, переться двічі на тиждень і відповідно, майже постійно, завішаний речами балкон! (і то добряче!)... а частина речей, ще частенько розвішується на кухні...



- то, чи не пояснить мені, вельмишановне паньство, ДЕ ТІ РЕЧІ СУШИТИ? - і то, ще в мене одна дитина, а як в людей буває і троє, то де їм то сушити!!!



... мудрагелі, пілять! (с)



....подискутуємо?

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4