RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5237523852395240

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:51

... просто кажуть, що склити балкон - це зло!!!

.ну що, сьогодні - вихідні, то може побалакаємо на "нейтральні" теми?))
ТЕМА 1] "Субсидії: як влада їх обрізала при самій ріпиці")))
... тепер, не так "легко", як колись, оформити субсидію(особисто мені її не треба! -... як і від держпенсії хотів би відмовитись! - але ж, ще такого закону не прописали!)
ТЕМА 2] "Скління балконів: це рагульство, чи необхідність для комфортного проживання?")))
... мене, он на іншій гілці трохи з тим роздратували, то я їм написав наступне:
....нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну?
- що, сушку розкладати в кімнаті?(а раптом прийдуть гості?))

... тут, на форумі є жіночки, вони цю проблему мають більше розуміти і може мені пояснять, де сушити ті "бісові речі?
- бо, покищо, Я живу в тещі, де нас 7 чол., і переважно, переться двічі на тиждень і відповідно, майже постійно, завішаний речами балкон! (і то добряче!)... а частина речей, ще частенько розвішується на кухні...

- то, чи не пояснить мені, вельмишановне паньство, ДЕ ТІ РЕЧІ СУШИТИ? - і то, ще в мене одна дитина, а як в людей буває і троє, то де їм то сушити!!!

... мудрагелі, пілять! (с)

....подискутуємо?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 19.10.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:53

  antikkristall написав:
  Zebra написав:
  ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой).
Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.

Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.


В результате пакта СССР вернул потерянные в 20-х территории и фактически восстановил целостность Украины, поэтому события 1939 года для нынешнего украинского государства весьма неоднозначны.

Да эти жуткие события 1939 года привели к краху империю зла в 1991 году.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Нед 24 чер, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:54

  Долярчик написав:.ну що, сьогодні - вихідні, то може побалакаємо на "нейтральні" теми?))
ТЕМА 1] "Субсидії: як влада їх обрізала при самій ріпиці")))
... тепер, не так "легко", як колись, оформити субсидію(особисто мені її не треба! -... як і від держпенсії хотів би відмовитись! - але ж, ще такого закону не прописали!)
ТЕМА 2] "Скління балконів: це рагульство, чи необхідність для комфортного проживання?")))
... мене, он на іншій гілці трохи з тим роздратували, то я їм написав наступне:
....нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну?
- що, сушку розкладати в кімнаті?(а раптом прийдуть гості?))

... тут, на форумі є жіночки, вони цю проблему мають більше розуміти і може мені пояснять, де сушити ті "бісові речі?
- бо, покищо, Я живу в тещі, де нас 7 чол., і переважно, переться двічі на тиждень і відповідно, майже постійно, завішаний речами балкон! (і то добряче!)... а частина речей, ще частенько розвішується на кухні...

- то, чи не пояснить мені, вельмишановне паньство, ДЕ ТІ РЕЧІ СУШИТИ? - і то, ще в мене одна дитина, а як в людей буває і троє, то де їм то сушити!!!

... мудрагелі, пілять! (с)

....подискутуємо?

можно вывести человека из села, но село из человека вывести нельзя...
сушильний автомат придумали не вчера но не все еще о нем слышали...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 22.05.08
Подякував: 180 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:разложили сушилку и сушите,

... але, як "гості в хату", то м'яко кажучи, це створює незручності...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 19.10.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:08

bamper
... Я ніби у вас в ігнорі, нє? :mrgreen: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 19.10.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:12

  Yuri_61 написав:28.06.2018 (на длинные выходные) курс доллара на будет ниже или выше чем сегодня (24.06)??
Или ждать августа 2018? Или ждать 2020г? (па 25?)
У кого какие мнения на этот счет?

...та що тут думати, - виграєте конкурс Чая з Фейслесом і буде вам щастя!!! :mrgreen:
topic216630.html
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 19.10.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:21

Долярчик, а потом как у тебя их примут? Раздолбал доляры.
Как им можно было вот такие баксы вообще выпускать?
Эти стрёмные непроклееные полоски. Эти стрёмные баксы.
Охоту отбивают ими тариться.
Вот уже третий год гривна возвращается летом к курсу 26.
И кажется это теперь будет повторятся вечно.
Так как валютой заробитчане заливают Украину. Особенно летом.
И дальше будет еще больше валюты в Украине.
И выплаты по внешним долгам это смешно мало по сравнению с притоком валюты в украину от заробитчан. И этот процесс будет только усиливаться!
Yuri_61
 
Повідомлень: 963
З нами з: 30.09.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:24

  bamper написав:сушильний автомат придумали не вчера но не все еще о нем слышали...

сушилка это да, но вещи высушенные на воздухе приятнее. хотя в городе да - смысла нету сушить на воздухе когда там один смог за бортом.
mephala
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:31

Долярчик
Самое простое решение - стир. машина с сушкой белья. :)
Но относительно дорогое.
Ещё дороже, купить квартиру бОльшей площади и оборудовать отдельное помещение для стирки-сушки-глажки. :)
Если не устраивают эти варианты, то сушилка, балкон, улица и т.д. - каждый устраивается, как больше нравится.
Чтобы советовать конкретно Вам, надо знать, что за дом, планировку квартиры и т.п.
И чем Вас не устраивает на балконе? Покурить негде?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9538
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3033 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:35

  Долярчик написав:
  freeze написав:разложили сушилку и сушите,

... але, як "гості в хату", то м'яко кажучи, це створює незручності...

... ще до слова...

...нема ради з тими балконами :mrgreen:
... Я, все таки б зобов'язав всіх забудовників склити балкони, які мають більше 2м2! і робити спец-місця для кондеїв!(ну добре, якщо кімната має вихід до балкона і ви кондей поставили на підлогу балкона... - а якщо кімната - виходу такого немає? - куди його кріпити і трубку виводити?
- а якщо людина покладає на кондей не тільки прохолоду влітку, а й як основний спосіб обігріву взимку! - що тоді?

п. с. - для всіх:
... тема - не розкрита, коли дощ засікає, а у вас, навіть, якщо і на балконі - сушка на підлозі розложена))

п. с. 2
...і так, до слова нагадаю, що в мене в новій квартирі балкон 5м2+
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 19.10.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5237523852395240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bred, imlex, maza5, Tatkaumnihka, Долярчик і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1244, 1245, 1246
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12454 1371067
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 11:36
bred
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6287 1331349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 17:35
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.