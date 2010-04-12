Yuri_61 написав:Долярчик, а потом как у тебя их примут? Раздолбал доляры. Как им можно было вот такие баксы вообще выпускать? Эти стрёмные непроклееные полоски. Эти стрёмные баксы. Охоту отбивают ими тариться. Вот уже третий год гривна возвращается летом к курсу 26. И кажется это теперь будет повторятся вечно. Так как валютой заробитчане заливают Украину. Особенно летом. И дальше будет еще больше валюты в Украине. И выплаты по внешним долгам это смешно мало по сравнению с притоком валюты в украину от заробитчан. И этот процесс будет только усиливаться!
Приятно, что кроме де*** и дегенератов, у которых в активах только навязанная фюрером идея, что овцы должны гордится тем, что они овцы и всячески это декларировать, на форуме есть люди с дальновидным мышлением.
Действительно, пока внешнеторговый баланс имеет негативное сальдо, говорить об успешности внешней политики НЕЛЬЗЯ. Более того рост негативного сальдо является свидетельством того, что у власти либо враги государства, либо безграмотные люди. Кстати, есть в истории примеры стран, когда во время войны страна имеет положительное торговое сальдо. Интересно кто знает такие страны?
Но мы отвлеклись от темы заробитчан. Действительно негативное внешне-торговое сальдо заробитчане нивелируют частично тем, что заводят и тратят валюту в Украине. Здесь работает тот принцип, что в любом деле есть положительные моменты и есть отрицательные. Сама по себе идея выезда трудоспособного населения из страны ужасна, но положительный момент есть даже и здесь, который заключается в поступлении дополнительной валюты от них в страну.
Но я бы хотел обратить внимание на тот факт, Yuri_61, что это не заробитчане так стараются. Число эмигрантов в Украину со стороны арабских и азиатских стран, страдающих от войн в какой то мере компенсировало число выехавших на заработки в Европу и Россию. Эти эмигранты приезжают то с валютой сюда, они покупают жилье за валюту, ведут бизнес в который вкладывают тоже валюту. Доля эмигрантов в структуре жителей Украины выросла до неприличия. В каждом доме практически живут негры, азиаты, арабы многие из них даже не говорят ни по русски, ни по украински. Думаю, что это результат хорошо организованного не нами движения человеческих ресурсов в мире, в результате которого Украина теряет квалифицированных специалистов, ученых, а вместо них заехали типа циганей. Я хочу сказать, что стабилизация на валютном рынке вызвана именно этой причиной сейчас. А раз так, то технологического роста промышленности и высокоприбыльной продукции нам уже не производить. Мы остались с нынешним ВВП на задворках Европы, продерибанив все классное, оставшееся от СССР.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
ЛАД написав:Чтобы советовать конкретно Вам, надо знать, что за дом, планировку квартиры и т.п. И чем Вас не устраивает на балконе? Покурить негде?
...Я не палю!)) ... і мене цілком і повністю влаштовує балкон, але ЗАСКЛЕНИЙ - щоб не засікав туди ні дощ ні сніг!-просто, на гілці нерухомості, деякі кричать, що це зло, що це порчення фасаду і т. д.
... от для чого мені 5м2+ НЕзакленого простору?)) - за яке Я ВЖЕ заплатив бабло!!!
Здравствуйте . Если строители застеклят Вам балкон , то это войдет в площадь квартиры и Вы будете доплачивать .(мне так говорили риэлторы). ...... все наши люди, застекляющие балконы (утепляющие квартиры и создающие комфорт) ,делают это без разрешения . Я когда в доме перепланировку делал , то переделанные балкон и лоджию узаканивал , как бы это смешно не было.
Мне не нравится , что я ввязался в этот разговор, неустойчивая психика наверное..... но я бы застеклил бы балкон и купил бы сушилку на 35-37 метра коих продается туева хуча Извините , что вмешался
jump написав:Є багато речей, на які можна дивитися вічно. Схоже, ще однією такою картиною є те, як Україна отримує черговий транш МВФ. Стабільна риторика про власні успіхи з боку позичальника, незмінна констатація недостатності успіхів з боку кредитора.
Як результат, постійна зміна очікуваного терміну надання фінансової підтримки. То у третьому кварталі 2017 року, то у другому кварталі 2018, то влітку, то восени. А час спливає.
На кону стоїть чимало: фінансова стабільність України у 2019-2020 роках. Правда проста: Україна, не імітуючи, а здійснюючи виважені структурні реформи, має боротися за інвестора, зберегти зовнішній ринок і заручитися фінансовою підтримкою МВФ, не забуваючи про вельми важке боргове навантаження – 28,7 млрд. доларів у 2018-2022 роках (а більше половини зобов’язань в України – перед офіційними кредиторами, серед яких МВФ, ЄС, США).
І не варто тішити себе ілюзіями про альтернативні джерела фінансування, гордий вихід на зовнішній ринок запозичень, про 15-річні євробонди під 7% чи ще якесь диво.
Світ постійно змінюється, не чекаючи на нас. Ще вчора та сьогодні кон’юнктура сировинних ринків була сприятливою для України, але якою вона буде завтра?
Початок нової хвилі світових торговельних війн навряд чи містить якісь позитивні наслідки для української економіки. Підвищення процентних ставок у США вже призводить до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються.
Власних сил мало. За останні роки економічного зростання та стабільності на фінансовому ринку ми так і не спромоглися стати центром уваги міжнародних інвесторів.
Плани про великий прорив у рейтингах зручності ведення бізнесу залишаються паперовими, а не реальними. У 2016 році прямі іноземні інвестиції до України становили 3,3 млрд. доларів США, у 2017 році 2,2 млрд. доларів США, а за останні 12 місяців – вже менше 2 млрд. Ця спадна тенденція – сухий арифметичний залишок від мрії про економічну перемогу України.
Зважаючи на виклики рефінансування зовнішнього боргу, знову прийшов час говорити про традиційні виклики перед нашою економікою: боргове навантаження, торговельний дефіцит, загроза розбалансування бюджету, цінова стабільність, відсутність внутрішнього підмурівку для активного економічного зростання, ускладнена демографічними тенденціями.
Замість цього у нас досі триває боротьба не за реформи, а за пояснення того, чому ми ухвалюємо дивні рішення, що не збігаються з початковими планами або навіть спотворюють їх.
Чомусь усі сприймають зовнішню фінансову підтримку України як даність, хоча факти свідчать про протилежне. За останні 12 місяців Україна практично не отримувала коштів міжнародної фінансової допомоги, хоча для неї було зарезервовано великі суми.
Ми не змогли скористатися коштами макрофінансової допомоги ЄС, але тепер оголошуємо перемогою технічні рішення про відкриття нової лінії такої допомоги. Хоча жодного центу з цієї лінії ми не отримаємо, поки не здійснимо ті реформи, які обіцяли завершити ще торік.
Хочемо ми чи ні, але українська партія у цій історії виглядає несерйозно. Світ надав нам руку допомоги, а ми не можемо її потиснути як відповідальний партнер, якому можна довіряти. Можна надуватися, перебуваючи в полоні самомилування власною риторикою, можна тішити себе ілюзіями, що часу "завались", але дійсність буде витвережувати.
Тож на що спроможна наша держава?
Зважитись на непопулярні, але вкрай необхідні кроки, виконати взяті на себе перед важливим партнером зобов’язання (а це і завершення епопеї з ВАС, і ухвалення "газового" та бюджетних рішень) та забезпечити фінансову стабільність, чи на хвилі популізму, сахаючись демаршів (а їх напередодні виборів не оминути, що засвідчили нещодавні збурення під ВРУ), вдаватися до хаотичних спорадичних недалекоглядних кроків?
А, може, слід апелювати не до раціональних тез про розбудову економіки та уникнення нових фінансових криз, а до примітивного і потужного інстинкту самозбереження? Збереження держави, а не політичного іміджу. Державники, де ви?
jump А чого не пишете хто автор? Бо форумчани думають, що Ви, і нещадно плюсують, а плагіат в нашій країні переслідується згідно чинного законодавства Риторика Романа Шпека зрозуміла з огляду на його біографію, ну наприклад:
З лютого 2008 року - віце-президент "Альфа-Банку" (Україна), з листопада 2010 року - старший радник.
У 2010 році Роман Шпек отримав посаду радника президента Януковича і став членом НАБУ на добровільних засадах.
Його синочок, до речі, абсолютно прогнозовано живе і трудиться в Лондоні - якось так символічно, правда? Ну дійсно, а що робити в Україні дітям високопоставлених чинуш? А потім ці чинуші розказують як маємо жити ми і наші діти тут, вірно jump
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 2 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
buratinyo написав:Мы остались с нынешним ВВП на задворках Европы, продерибанив все классное, оставшееся от СССР.
В СССР ничего классного кроме военки не было.
Не стоит огульно всё красить черной краской. Было и классное, и нормально, и не очень, было и паршивое. Другое дело что уже 25 лет Украина проживает только на оставшемся от СССР, и почти не создает ничего нового. Вот это печально.
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