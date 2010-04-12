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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5237523852395240>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:05

  tea написав:
  buratinyo написав: а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.

:mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8jFORJBWaA

Христианский социалист в деле. Наш Михась.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:31

  tea написав:Масштаби трудової міграції.
Кожні 30 секунд на роботу за кордоном виїжджає 1 українець.
http://www.ukrainianpeopleleaks.com


На сьогодні у Польщі працює близько одного мільйона українців, проте в пенсійній системі з них зареєстровані лише 300 тисяч осіб.

Через процес трудової міграції в Україні виникла проблема нестачі фахівців

"У нас сьогодні вже відчувається дефіцит, в першу чергу кваліфікованих кадрів. А якщо ця тенденція буде продовжуватися, то у нас взагалі буде брак кадрів, навіть некваліфікованих", - додав Рева.

У процес сезонної трудової міграції залучені до 7 млн громадян України, при цьому постійно за кордоном працюють 3,2 млн осіб, розповів урядовець.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7083509/

такі реалії життя, на жаль... :cry:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:36

Re: Валютный рынок в контексте

28.06.2018 (на длинные выходные) курс доллара на будет ниже или выше чем сегодня (24.06)??
Или ждать августа 2018? Или ждать 2020г? (па 25?)
У кого какие мнения на этот счет?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 24 чер, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:12

  Yuri_61 написав:28.06.2018 (на длинные выходные) курс доллара на будет ниже или выше чем сегодня (24.06)??
Или ждать августа 2018? Или ждать 2020г? (па 25?)
У кого какие мнения на этот счет?

...та що тут думати, - виграєте конкурс Чая з Фейслесом і буде вам щастя!!! :mrgreen:
topic216630.html
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:21

Долярчик, а потом как у тебя их примут? Раздолбал доляры.
Как им можно было вот такие баксы вообще выпускать?
Эти стрёмные непроклееные полоски. Эти стрёмные баксы.
Охоту отбивают ими тариться.
Вот уже третий год гривна возвращается летом к курсу 26.
И кажется это теперь будет повторятся вечно.
Так как валютой заробитчане заливают Украину. Особенно летом.
И дальше будет еще больше валюты в Украине.
И выплаты по внешним долгам это смешно мало по сравнению с притоком валюты в украину от заробитчан. И этот процесс будет только усиливаться!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

  jump написав:Є багато речей, на які можна дивитися вічно. Схоже, ще однією такою картиною є те, як Україна отримує черговий транш МВФ. Стабільна риторика про власні успіхи з боку позичальника, незмінна констатація недостатності успіхів з боку кредитора.

Як результат, постійна зміна очікуваного терміну надання фінансової підтримки. То у третьому кварталі 2017 року, то у другому кварталі 2018, то влітку, то восени. А час спливає.

На кону стоїть чимало: фінансова стабільність України у 2019-2020 роках. Правда проста: Україна, не імітуючи, а здійснюючи виважені структурні реформи, має боротися за інвестора, зберегти зовнішній ринок і заручитися фінансовою підтримкою МВФ, не забуваючи про вельми важке боргове навантаження – 28,7 млрд. доларів у 2018-2022 роках (а більше половини зобов’язань в України – перед офіційними кредиторами, серед яких МВФ, ЄС, США).

І не варто тішити себе ілюзіями про альтернативні джерела фінансування, гордий вихід на зовнішній ринок запозичень, про 15-річні євробонди під 7% чи ще якесь диво.

Світ постійно змінюється, не чекаючи на нас. Ще вчора та сьогодні кон’юнктура сировинних ринків була сприятливою для України, але якою вона буде завтра?

Початок нової хвилі світових торговельних війн навряд чи містить якісь позитивні наслідки для української економіки. Підвищення процентних ставок у США вже призводить до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються.

Власних сил мало. За останні роки економічного зростання та стабільності на фінансовому ринку ми так і не спромоглися стати центром уваги міжнародних інвесторів.

Плани про великий прорив у рейтингах зручності ведення бізнесу залишаються паперовими, а не реальними. У 2016 році прямі іноземні інвестиції до України становили 3,3 млрд. доларів США, у 2017 році 2,2 млрд. доларів США, а за останні 12 місяців – вже менше 2 млрд. Ця спадна тенденція – сухий арифметичний залишок від мрії про економічну перемогу України.

Зважаючи на виклики рефінансування зовнішнього боргу, знову прийшов час говорити про традиційні виклики перед нашою економікою: боргове навантаження, торговельний дефіцит, загроза розбалансування бюджету, цінова стабільність, відсутність внутрішнього підмурівку для активного економічного зростання, ускладнена демографічними тенденціями.

Замість цього у нас досі триває боротьба не за реформи, а за пояснення того, чому ми ухвалюємо дивні рішення, що не збігаються з початковими планами або навіть спотворюють їх.

Чомусь усі сприймають зовнішню фінансову підтримку України як даність, хоча факти свідчать про протилежне. За останні 12 місяців Україна практично не отримувала коштів міжнародної фінансової допомоги, хоча для неї було зарезервовано великі суми.

Ми не змогли скористатися коштами макрофінансової допомоги ЄС, але тепер оголошуємо перемогою технічні рішення про відкриття нової лінії такої допомоги. Хоча жодного центу з цієї лінії ми не отримаємо, поки не здійснимо ті реформи, які обіцяли завершити ще торік.

Хочемо ми чи ні, але українська партія у цій історії виглядає несерйозно. Світ надав нам руку допомоги, а ми не можемо її потиснути як відповідальний партнер, якому можна довіряти. Можна надуватися, перебуваючи в полоні самомилування власною риторикою, можна тішити себе ілюзіями, що часу "завались", але дійсність буде витвережувати.

Тож на що спроможна наша держава?

Зважитись на непопулярні, але вкрай необхідні кроки, виконати взяті на себе перед важливим партнером зобов’язання (а це і завершення епопеї з ВАС, і ухвалення "газового" та бюджетних рішень) та забезпечити фінансову стабільність, чи на хвилі популізму, сахаючись демаршів (а їх напередодні виборів не оминути, що засвідчили нещодавні збурення під ВРУ), вдаватися до хаотичних спорадичних недалекоглядних кроків?

А, може, слід апелювати не до раціональних тез про розбудову економіки та уникнення нових фінансових криз, а до примітивного і потужного інстинкту самозбереження? Збереження держави, а не політичного іміджу. Державники, де ви?


jump А чого не пишете хто автор? Бо форумчани думають, що Ви, і нещадно плюсують, а плагіат в нашій країні переслідується згідно чинного законодавства :wink:
Риторика Романа Шпека зрозуміла з огляду на його біографію, ну наприклад:

З лютого 2008 року - віце-президент "Альфа-Банку" (Україна), з листопада 2010 року - старший радник.

У 2010 році Роман Шпек отримав посаду радника президента Януковича і став членом НАБУ на добровільних засадах.

Його синочок, до речі, абсолютно прогнозовано живе і трудиться в Лондоні - якось так символічно, правда? Ну дійсно, а що робити в Україні дітям високопоставлених чинуш? А потім ці чинуші розказують як маємо жити ми і наші діти тут, вірно jump :wink:

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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 2 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:09

Перес де Куэльяр
Вы знаете, обсуждать посты buratinyo не хочу (лень), но Ваши и Васины аргументы несколько удручают.
Не подобається Украіна ,валіть ... взувайте "лапті".

Т.е. критиковать нельзя, только славословить? Потому что, если что-то "не подобається", то "валіть звідси"?

Ну и у Василя - главный аргумент "У 2010 році Роман Шпек отримав посаду радника президента Януковича і став членом НАБУ на добровільних засадах." и то, что его сын работает в Лондоне. Вася, Вы считаете, этого достаточно для опровержения его мнения?

Было бы смешно, если бы не было так грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Вася, Вы считаете, этого достаточно для опровержения его мнения?

В мене не завжди є час і бажання розжовувати декому інформацію. Більше того, якщо цитуєте, то цитуйте вже все. А тепер в порядку виключення для Вас, особисто, розжовую.
1.Альфа банк - голова правління. Банк контролюється РФ. Як це впливає на голову правління банку, сподіваюсь, пояснювати не потрібно.
2.Радник Януковича + голова правління банку який контролюється РФ. З огляду тих подій які відбулися нічого дивного, вірно? :wink:
3.Видання де він написав ця статтю є Економічна правда, яка трансформується ЧОГОСЬ в скандальну українську (антиукраїнську) правду.
4.Фото я не просто так розмістив - в куточку там логотип 112-го каналу який зовсім недавно купив разом з каналом ZIK і ще якимось (забув, перепрошую) напевне єдиний громадянин України який без проблем вхожий до Путіна - Медведчук.
5. Передвиборна вакханалія почалася і зараз от таких антиукраїнських віщунів всепропалістів - Шпеків, на українських,економічних правдах, на 112-х та ZIK овських каналах буде монголо-татарська навала. Але я не про це, я про те, щоб розрізняти зерна від полови, тобто хто такий Шпек, чого він говорить саме так, чого саме на цьому інтернет порталі, чого саме на цьому телеканалі і ХТО це все фінансує. Але це для мислячих людей, а їх у всьому світі стає дедалі меньше, на жаль.
А тепер антивсепропальські нешпекофакти:
ВВП України в ДОЛАРОВОМУ еквиваленті починаючи з 2015 року невпинно зростає, чому про це не пише Шпек? Не включили цей факт йому в методичку - мені зрозуміло чому і я це пояснив, а Вам?

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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:43

Цього тижня,як і минулого,на міжбанку знову від"ємний результат валютних інтервенцій НБУ.
Минулого тижня НБУ купив 20 млн.,а продав 24 млн.
Цього тижня НБУ купив 30 млн.,а продав 33.5 млн.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:09

  Перес де Куэльяр написав:ЛАД Ви б після 10 діб відпочинку ,не знаю де ,але якщо міняли доляри на рублі ,то мабуть "напараші" були?.Привіталися б спочатку ,а то зайшли тихенько, по куточкам понишпорили ,все спокійно ,зараз тут флудняком займатися почали. Ви мені нецікаві ,нема про що розмовляти і не пишіть мені дописи.

Де я був і що робив, то не ваша справа. Коли мене не було, Ви вже розповіли, що я поїхав за новими мєтодічкамі. :)
Я щось жодного разу не бачив, щоб ви віталися при появі на форумі.
Ви мені також не дуже цікаві, і дописи я пишу не Вам.
Пробачте, але коли Ви пишете про валюту, Ви виглядаєте значно адекватніше.

Василь-Рівне
Вы ещё раз подробно объяснили, какой нехороший человек Роман Шпек. Спасибо!
Но возражений по сути так и не видно.

Zebra и Yuri_61
Ваши знания о Союзе очень глубоки и обширны, мне с вами не тягаться, поэтому спорить не буду.
Yuri_61 отмечу только, что при хреновом советском образовании мы делали космические корабли. Что мы делаем при нынешнем высококачественном образовании? Большое количество болтунов, кот. могут поговорить на любые темы, ничего не зная о предмете разговора?

На этом разговор прекращаю ибо не интересно.

P.s. ДС, это я опять задираюсь? :)
ЛАД
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