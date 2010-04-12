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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5237523852395240

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:20

  ЛАД написав:отмечу только, что при хреновом советском образовании мы делали космические корабли.

о космических кораблях СССР говорят как о бороздящих Вселенную

все это было побочным продуктом военки, на которую пахало пол страны - одна часть кормила (через колхозы без паспортов), вторая делала

ракета - это болванки наполненные топливом, достигающая определенной высоты над уровнем моря

при должном финансировании даже негры в Южной Африке имеют свою космосмическую программу

что и доказала компания SpaceX

СССР не создавало ничего уникального, что не мог бы повторить частный капитал без таких масштабных трудовых затрат, как тратилось в СССР на военку
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:24

ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:34

  ЛАД написав:На этом разговор прекращаю ибо не интересно.

можно было и не начинать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:40

  гуляйполе написав:ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.
Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.
Но многое и было.

Zebra, ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.
SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал. :)
И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.
Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.
ЛАД
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