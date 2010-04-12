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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:20
ЛАД написав:
отмечу только, что при хреновом советском образовании мы делали космические корабли.
о космических кораблях СССР говорят как о бороздящих Вселенную
все это было побочным продуктом военки, на которую пахало пол страны - одна часть кормила (через колхозы без паспортов), вторая делала
ракета - это болванки наполненные топливом, достигающая определенной высоты над уровнем моря
при должном финансировании даже негры в Южной Африке имеют свою космосмическую программу
что и доказала компания SpaceX
СССР не создавало ничего уникального, что не мог бы повторить частный капитал без таких масштабных трудовых затрат, как тратилось в СССР на военку
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Zebra
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Додано: Нед 24 чер, 2018 15:24
ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
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гуляйполе
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Додано: Нед 24 чер, 2018 15:34
ЛАД написав:
На этом разговор прекращаю ибо не интересно.
можно было и не начинать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 24 чер, 2018 15:40
гуляйполе написав:ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.
Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.
Но многое и было.Zebra
, ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.
SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.
И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.
Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.
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ЛАД
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