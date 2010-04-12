ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:24
ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:34
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:40
Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.
Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.
Но многое и было.
Zebra, ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.
SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.
И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.
Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:46
Всю советскую ракетостроительную отрасль и ее наследние в которую вбуханы триллионы долларов, переплюнула компания основателя выходца из ЮАР, и негры в его компании с не сильно раздутым штабом тоже работают и на ведущих должностях. Ракеты все вместе создают и для этого ОКАЗЫВАЕТСЯ не нужно было строить коммунизм.
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:48
Мне кажется причина в другой плоскости, империи по определению не очень жизнеспособны, что социалистические, что капиталистические. Насколько Британская империя была могуча и также канула в лету. В нашей экономической мечте Великобритании около половину населения Шотландии пытаются сбежать из остатков империи. хотя казалось бы, ну чего им не хватает для счастья.
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:54
Re: Валютный рынок в контексте
Ок, щє раз для особо ... тих хто не бачить "суть". Але перед тим задам дуже складне питання: якщо ВВП три роки поспіль після гострої фази війни росте в ДОЛАРОВОМУ еквіваленті це означає крах економіки країни як пишуть українофоби - проольгінці, чи її відновлення та невпинне зростання? От надайте відповідь тут всім це і буде та "суть" яку Ви "чомусь" не хочете бачити в моєму повідомленні з відповідним графіком. Чесно, думав, що Ви зрозумієте, що на графіку, але бачу це надто для декого складно, тому поясню :
З врахуванням свіжих даних за 1 квартал 2018, ВВП України за попередні 12 місяців в доларовому еквіваленті склав 116.1 млрд дол. Приріст за рік становив 19.1%. ПІДКРЕСЛЮЮ і вдумайтесь - приріст ВВП за 12 місяців 19,1% - це катастрофа, караул, насслівают ? І так,є ще куди рости і ми будемо рости !
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:00
freeze
Понятно, что причин много.
Но Испанию вроде нельзя назвать империей, тем не менее Каталония хочет выйти.
Сепаратистские движения есть и в сев. Италии - тоже не империя.
Да и Ваш пример с Шотландией - сомневаюсь, что сегодняшнюю Великобританию можно назвать империей.
Тут вопрос скорее в разном экономическом развитии территорий.
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:04
Василь-Рівне
Не занимайтесь демагогией. Причина такого "бурного роста" ВВП в долл. эквиваленте элементарна - высокая инфляция при более-менее стабильном курсе доллара. + низкая начальная база.
Реальный рост экономики весьма слабый. И это признают все, включая премьера и президента. Да Вы и сами, полагаю, это понимаете.
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:19
Re: Валютный рынок в контексте
Не раз зарікався вести полеміку з тролями знаючи, що це марно, бо ти йому цифри, ти йому факти, ти йому графіки, ти йому аналітику, а у відповідь звинувачення в демагогії і ні цифр, ні графіків, ні аналітики - лише голослівне глузування. Перепрошую ЛАД, далі без мене.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:14
Не знаю, де Ви побачили знущання, але я Вас тролем не називав (на відміну від Вас).
Ви мені навели лише одну цифру - 19% зростання ВВП у доларовому еквіваленті, я Вам пояснив, звідки це береться. Це називається глузуванням? Чи коли немає аргументів, добігаємо до звинувачень?
Вам самому не смішно говорити про 19% росту ВВП? Чи Ви на реальність уваги зовсім не звертаєте?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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