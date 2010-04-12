Додано: Нед 24 чер, 2018 15:40

гуляйполе написав: ЛАД

космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку? космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.Но многое и было., ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.