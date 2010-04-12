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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5238523952405241

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 794
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
496
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:19

  ЛАД написав:Василь-Рівне
Не занимайтесь демагогией. Причина такого "бурного роста" ВВП в долл. эквиваленте элементарна - высокая инфляция при более-менее стабильном курсе доллара. + низкая начальная база.
Реальный рост экономики весьма слабый. И это признают все, включая премьера и президента. Да Вы и сами, полагаю, это понимаете.


Вот это вы этому националисту нос утёрли.Он думал дешёвым графиком всех обворожить.Вася, ты кроме графиков, просто спроси людей - лучше стало или хуже :?: Процентов 10-15 скажут что лучше, остальным хуже... :( А графики повесь на гвоздик в маленькой комнате.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:42

  Zebra написав:Всю советскую ракетостроительную отрасль и ее наследние в которую вбуханы триллионы долларов, переплюнула компания основателя выходца из ЮАР,


В чем переплюнула ? В ассортименте и количестве произведенных изделий ?
Понял одно. Лада троллят. :)
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:44

Re: Валютный рынок в контексте

Доляр Чр. на вихідних вирівнявся попит/пропоз. ,та став збалансований . В Харкові є невеликий попит на зелений 18/22. Чекаємо на завтра ,куди гойдне МБ.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 5238523952405241
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