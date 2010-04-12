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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:19
ЛАД написав:Василь-Рівне
Не занимайтесь демагогией. Причина такого "бурного роста" ВВП в долл. эквиваленте элементарна - высокая инфляция при более-менее стабильном курсе доллара. + низкая начальная база.
Реальный рост экономики весьма слабый. И это признают все, включая премьера и президента. Да Вы и сами, полагаю, это понимаете.
Вот это вы этому националисту нос утёрли.Он думал дешёвым графиком всех обворожить.Вася, ты кроме графиков, просто спроси людей - лучше стало или хуже
Процентов 10-15 скажут что лучше, остальным хуже...
А графики повесь на гвоздик в маленькой комнате.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:42
Zebra написав:
Всю советскую ракетостроительную отрасль и ее наследние в которую вбуханы триллионы долларов, переплюнула компания основателя выходца из ЮАР,
В чем переплюнула ? В ассортименте и количестве произведенных изделий ?
Понял одно. Лада троллят.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:44
Доляр Чр. на вихідних вирівнявся попит/пропоз. ,та став збалансований . В Харкові є невеликий попит на зелений 18/22. Чекаємо на завтра ,куди гойдне МБ.
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