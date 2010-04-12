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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:14
Перес де Куэльяр
В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше
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гуляйполе
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Додано: Нед 24 чер, 2018 18:31
Zebra
Как там акционеры Теслы не дали еще пинок под зад Маску ?
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tumos
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:00
гуляйполе написав:ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
Странно. что находятся недалекие люди
. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.
Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.
Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы, когда не имея знаний му*** горбачев начал изменения в экономике, которые оказались мягко говоря не теми, которые были реально нужны государству. Кстати, война сейчас между российскими наемниками и украинскими вооруженными силами на Востоке Украины это продолжение тех де*** изменений, которые начал туповатый горбачев, далекий от макроэкономики. Это подтверждает одно хорошее правило - не все изменения нужны и полезны государству, особенно те, на которые настаивают иностранные экономические советники. Нельзя забывать ключевые моменты - в мире идут непрерывные войны за ресурсы, друзей нет - есть одни конкуренты. В этой связи становится понятно почему советы иностранных государств априори вредны и всегда есть более лучший выход из любого положения для страны. Нужно просто искать его более активно.
Больше не буду писать здесь. Модераторы удаляют уже 4-е мое сообщение здесь. Видать крепко им прижали хвосты.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:04
buratinyo написав: гуляйполе написав:ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
Странно. что находятся недалекие люди
. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.
Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.
Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы, когда не имея знаний му*** горбачев начал изменения в экономике, которые оказались мягко говоря не теми, которые были реально нужны государству. Кстати, война сейчас между российскими наемниками и украинскими вооруженными силами на Востоке Украины это продолжение тех де*** изменений, которые начал туповатый горбачев, далекий от макроэкономики. Это подтверждает одно хорошее правило - не все изменения нужны и полезны государству, особенно те, на которые настаивают иностранные экономические советники. Нельзя забывать ключевые моменты - в мире идут непрерывные войны за ресурсы, друзей нет - есть одни конкуренты. В этой связи становится понятно почему советы иностранных государств априори вредны и всегда есть более лучший выход из любого положения для страны. Нужно просто искать его более активно.
Больше не буду писать здесь. Модераторы удаляют уже 4-е мое сообщение здесь. Видать крепко им прижали хвосты.
какой бред!
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dimson
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06
Просто интересно, за что удалили такое безобидное сообщение:
гуляйполе писал(а):
ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.
Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.
Но многое и было.Zebra
, ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.
SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.
И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.
Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.
Тут вроде ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было, ни флуда нет.
Достаточно спокойный ответ на заданные мне вопросы.
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ЛАД
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:31
buratinyo написав: гуляйполе написав:ЛАД
космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?
Странно. что находятся недалекие люди
. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.
Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.
Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы.....
Ну прокладок, действительно не было (правда, не знаю, когда они появились на Западе), подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами, туал. бумага, даже когда появилась, часто была в дефиците.
Насчёт молока и творога Вы правы, но о дефиците потреб. товаров Вы, вероятно, забыли. Дефицит был практически всегда (на модные, красивые вещи) - покупать ездили в Москву или "доставали". Да и продукты относительно свободно были в Украине, Прибалтике, Москве, Питере. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было.
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ЛАД
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