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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5238523952405241 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 795 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 497 Всього голосів : 795 Додано: Нед 24 чер, 2018 18:14 Перес де Куэльяр

В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше гуляйполе

Повідомлень: 228 З нами з: 07.04.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 18:31 Zebra



Как там акционеры Теслы не дали еще пинок под зад Маску ? tumos Повідомлень: 834 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:00 гуляйполе написав: ЛАД

космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку? космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Странно. что находятся недалекие люди. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.



Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.



Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы, когда не имея знаний му*** горбачев начал изменения в экономике, которые оказались мягко говоря не теми, которые были реально нужны государству. Кстати, война сейчас между российскими наемниками и украинскими вооруженными силами на Востоке Украины это продолжение тех де*** изменений, которые начал туповатый горбачев, далекий от макроэкономики. Это подтверждает одно хорошее правило - не все изменения нужны и полезны государству, особенно те, на которые настаивают иностранные экономические советники. Нельзя забывать ключевые моменты - в мире идут непрерывные войны за ресурсы, друзей нет - есть одни конкуренты. В этой связи становится понятно почему советы иностранных государств априори вредны и всегда есть более лучший выход из любого положения для страны. Нужно просто искать его более активно.



Больше не буду писать здесь. Модераторы удаляют уже 4-е мое сообщение здесь. Видать крепко им прижали хвосты. Странно. что находятся. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы, когда не имея знаний му*** горбачев начал изменения в экономике, которые оказались мягко говоря не теми, которые были реально нужны государству. Кстати, война сейчас между российскими наемниками и украинскими вооруженными силами на Востоке Украины это продолжение тех де*** изменений, которые начал туповатый горбачев, далекий от макроэкономики. Это подтверждает одно хорошее правило - не все изменения нужны и полезны государству, особенно те, на которые настаивают иностранные экономические советники. Нельзя забывать ключевые моменты - в мире идут непрерывные войны за ресурсы, друзей нет - есть одни конкуренты. В этой связи становится понятно почему советы иностранных государств априори вредны и всегда есть более лучший выход из любого положения для страны. Нужно просто искать его более активно.Больше не буду писать здесь. Модераторы удаляют уже 4-е мое сообщение здесь. Видать крепко им прижали хвосты. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 890 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1500 раз. Подякували: 269 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:04 buratinyo написав: гуляйполе написав: ЛАД

космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку? космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Странно. что находятся недалекие люди. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.



Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.



Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы, когда не имея знаний му*** горбачев начал изменения в экономике, которые оказались мягко говоря не теми, которые были реально нужны государству. Кстати, война сейчас между российскими наемниками и украинскими вооруженными силами на Востоке Украины это продолжение тех де*** изменений, которые начал туповатый горбачев, далекий от макроэкономики. Это подтверждает одно хорошее правило - не все изменения нужны и полезны государству, особенно те, на которые настаивают иностранные экономические советники. Нельзя забывать ключевые моменты - в мире идут непрерывные войны за ресурсы, друзей нет - есть одни конкуренты. В этой связи становится понятно почему советы иностранных государств априори вредны и всегда есть более лучший выход из любого положения для страны. Нужно просто искать его более активно.



Больше не буду писать здесь. Модераторы удаляют уже 4-е мое сообщение здесь. Видать крепко им прижали хвосты. Странно. что находятся. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы, когда не имея знаний му*** горбачев начал изменения в экономике, которые оказались мягко говоря не теми, которые были реально нужны государству. Кстати, война сейчас между российскими наемниками и украинскими вооруженными силами на Востоке Украины это продолжение тех де*** изменений, которые начал туповатый горбачев, далекий от макроэкономики. Это подтверждает одно хорошее правило - не все изменения нужны и полезны государству, особенно те, на которые настаивают иностранные экономические советники. Нельзя забывать ключевые моменты - в мире идут непрерывные войны за ресурсы, друзей нет - есть одни конкуренты. В этой связи становится понятно почему советы иностранных государств априори вредны и всегда есть более лучший выход из любого положения для страны. Нужно просто искать его более активно.Больше не буду писать здесь. Модераторы удаляют уже 4-е мое сообщение здесь. Видать крепко им прижали хвосты. какой бред! какой бред! dimson Повідомлень: 54 З нами з: 03.02.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 4 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06

гуляйполе писал(а):

ЛАД

космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.

Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.

Но многое и было.



Zebra, ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.

SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.



И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.

Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете. Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.Но многое и было., ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.

Тут вроде ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было, ни флуда нет.

Достаточно спокойный ответ на заданные мне вопросы. Просто интересно, за что удалили такое безобидное сообщение:Тут вроде ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было, ни флуда нет.Достаточно спокойный ответ на заданные мне вопросы. ЛАД 2 Повідомлень: 9544 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3032 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:31 buratinyo написав: гуляйполе написав: ЛАД

космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку? космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Странно. что находятся недалекие люди. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.



Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.



Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы..... Странно. что находятся. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы.....

Ну прокладок, действительно не было (правда, не знаю, когда они появились на Западе), подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами, туал. бумага, даже когда появилась, часто была в дефиците.

Насчёт молока и творога Вы правы, но о дефиците потреб. товаров Вы, вероятно, забыли. Дефицит был практически всегда (на модные, красивые вещи) - покупать ездили в Москву или "доставали". Да и продукты относительно свободно были в Украине, Прибалтике, Москве, Питере. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было. Ну прокладок, действительно не было (правда, не знаю, когда они появились на Западе), подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами, туал. бумага, даже когда появилась, часто была в дефиците.Насчёт молока и творога Вы правы, но о дефиците потреб. товаров Вы, вероятно, забыли. Дефицит был практически всегда (на модные, красивые вещи) - покупать ездили в Москву или "доставали". Да и продукты относительно свободно были в Украине, Прибалтике, Москве, Питере. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было. ЛАД 2 Повідомлень: 9544 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3032 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5238523952405241 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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