Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 52395240524152425243> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 795 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 497 Всього голосів : 795 Додано: Нед 24 чер, 2018 18:14 Перес де Куэльяр

В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше гуляйполе

Повідомлень: 228 З нами з: 07.04.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 18:31 Zebra



Как там акционеры Теслы не дали еще пинок под зад Маску ? tumos Повідомлень: 834 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06

гуляйполе писал(а):

ЛАД

космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.

Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.

Но многое и было.



Zebra, ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.

SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.



И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.

Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете. Простите, но я вроде нигде не писал, что в Союзе был рай земной.Именно потому, что многого не было, Союз и проиграл.Но многое и было., ракета это далеко не только болванка, но и очень мощный двигатель и весьма сложная система управления.SpaceX сделали "негры в Южной Африке"? Спасибо, не знал.И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.

Тут вроде ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было, ни флуда нет.

Достаточно спокойный ответ на заданные мне вопросы. Просто интересно, за что удалили такое безобидное сообщение:Тут вроде ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было, ни флуда нет.Достаточно спокойный ответ на заданные мне вопросы. ЛАД 2 Повідомлень: 9548 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3032 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:31 buratinyo написав: гуляйполе написав: ЛАД

космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку? космические корабли были,да, а бумага туалетная,салфетки,прокладки женские были? и что важнее простому человеку?

Странно. что находятся недалекие люди. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.



Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.



Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы..... Странно. что находятся. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.Пока Запад давился сладкими синтетическими йогуртами с вкусовыми добавками, советские дети кушали натуральные молоко и творог.Дефицит на потребительские товары возник лишь в 90-е годы.....

Ну прокладок, действительно не было (правда, не знаю, когда они появились на Западе), подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами, туал. бумага, даже когда появилась, часто была в дефиците.

Насчёт молока и творога Вы правы, но о дефиците потреб. товаров Вы, вероятно, забыли. Дефицит был практически всегда (на модные, красивые вещи) - покупать ездили в Москву или "доставали". Да и продукты относительно свободно были в Украине, Прибалтике, Москве, Питере. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было. Ну прокладок, действительно не было (правда, не знаю, когда они появились на Западе), подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами, туал. бумага, даже когда появилась, часто была в дефиците.Насчёт молока и творога Вы правы, но о дефиците потреб. товаров Вы, вероятно, забыли. Дефицит был практически всегда (на модные, красивые вещи) - покупать ездили в Москву или "доставали". Да и продукты относительно свободно были в Украине, Прибалтике, Москве, Питере. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было. ЛАД 2 Повідомлень: 9548 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3032 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:36 ЛАД "негры в Южной Африке"



Відстали від життя:

https://zik.ua/ru/news/2018/06/11/antyd ... gr_1343221 В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний «негры», «жиды», «цыгане».



ЛАД написав: Да и продукты относительно свободно были в Украине Да и продукты относительно свободно были в Украине



80-ті пам'ятаю по чергам з 6 ранку за 200 г масла. Друга половина тотальні дефіцити на більшість, товарного покриття стає на початок 90-х 9 коп. на руб. Відстали від життя:80-ті пам'ятаю по чергам з 6 ранку за 200 г масла. Друга половина тотальні дефіцити на більшість, товарного покриття стає на початок 90-х 9 коп. на руб. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 1856 З нами з: 19.04.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:45 buratinyo написав: Странно. что находятся недалекие люди. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.

Странно. что находятся. которые считают, что советские женщины - матери и жены советских космонавтов, летчиков, ученых-ядерщиков, химиков и т.д. могли обходится без элементарных средств гигиены, а туалетной бумаги не было в магазинах.

Со средины восьмидесятых (раньше не помню) так точно сдавали макулатуру для получения дефицитной туалетной бумаги ну или газета Труд была, потёр и туда)))

Обл. центр Украины.



О первых тампонах женщины только шепотом говорили в начале 90х. До этого помню были пачки ваты в пачках как мороженое на палочке сейчас))) Со средины восьмидесятых (раньше не помню) так точно сдавали макулатуру для получения дефицитной туалетной бумаги ну или газета Труд была, потёр и туда)))Обл. центр Украины.О первых тампонах женщины только шепотом говорили в начале 90х. До этого помню были пачки ваты в пачках как мороженое на палочке сейчас))) Vint Повідомлень: 779 З нами з: 14.07.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:51 Starikan написав: buratinyo написав: Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова. Бойку слова не дают, а Добкина просто боятся за его правильные и умные слова.

Бойко чуть ли не каждый день дает миниинтервью Интеру в новостях после сессии, хвалится, как его банда не голосовала за очередной закон, так что не ври.

Добкин и умные слова - вещи несовместные. Бойко чуть ли не каждый день дает миниинтервью Интеру в новостях после сессии, хвалится, как его банда не голосовала за очередной закон, так что не ври.Добкин и умные слова - вещи несовместные.



Не согласен. Хотя слышал подобное даже от друзей, которые теперь почему-то изменили свое мнение. Х.З. Все течет все меняется. Люди меняются. И это хорошо, значит они развиваются.



Тут Чай (tea) где-то раньше выложил знаменитейший ролик про то, как Добкин и Кернес снимали свой предвыборный рекламный ролик. Ролик, конечно, супер - с матом и прочими естественными мужскими восклицаниями. Думаю, что мало кто задумывается сколько на подобных съемках обычно бывает прикольных моментов, особенно когда главные герои рвутся к успеху. Так дело в том, что этот ролик скорее всего выложили его конкуренты на выборах. И тут Добкин и Кернес показали свой высочайший уровень в своей управленческой квалификации - они ответили своим конкурентам точно также. И харьковчане рвали животы от смеха сначала от ролика про Добкина с Кернесом, а потом и от аналогичного ролика от его конкурентов на выборах. Конкуренты были на своем ролике не менее смешные, но при этом выглядели более злыми что ли и как-то отдаленными от народа. Этих роликов в ютубе я не нашел сейчас, да и фамилии конкурентов подзабыл. Но харьковчане все это помнят.



Потом умный Добкин проанализировал все и решил не заниматься удалением правдивого ролика про себя, чем повысил свой имидж политика. Ведь что естественно, то как говорится не безобразно. Ну, а Кернес потом реализовал харьковчанам ВСЕ обещания, которые давал Добкин в том ролике.



Кстати, тут форумчане многие очень любят и благодарят за посты Адама Смита касательно экономических аспектов развития Украины и различных сценариев на валютном рынке, но никто не задумывался кто этот человек Адам Смит на форуме здесь и не только. В этом видео, что ниже, Добкин немного проговорился. Ну, не буду раскрывать все секреты сразу. Может это и не правда вовсе. Смотрите сами.



Не согласен. Хотя слышал подобное даже от друзей, которые теперь почему-то изменили свое мнение. Х.З. Все течет все меняется. Люди меняются. И это хорошо, значит они развиваются.Тут Чай (tea) где-то раньше выложил знаменитейший ролик про то, как Добкин и Кернес снимали свой предвыборный рекламный ролик. Ролик, конечно, супер - с матом и прочими естественными мужскими восклицаниями. Думаю, что мало кто задумывается сколько на подобных съемках обычно бывает прикольных моментов, особенно когда главные герои рвутся к успеху.Так дело в том, что этот ролик скорее всего выложили его конкуренты на выборах. И тут Добкин и Кернес показали свой высочайший уровень в своей управленческой квалификации - они ответили своим конкурентам точно также. И харьковчане рвали животы от смеха сначала от ролика про Добкина с Кернесом, а потом и от аналогичного ролика от его конкурентов на выборах. Конкуренты были на своем ролике не менее смешные, но при этом выглядели более злыми что ли и как-то отдаленными от народа. Этих роликов в ютубе я не нашел сейчас, да и фамилии конкурентов подзабыл. Но харьковчане все это помнят.Потом умный Добкин проанализировал все и решил не заниматься удалением правдивого ролика про себя, чем повысил свой имидж политика. Ведь что естественно, то как говорится не безобразно. Ну, а Кернес потом реализовал харьковчанам ВСЕ обещания, которые давал Добкин в том ролике.Кстати, тут форумчане многие очень любят и благодарят за посты Адама Смита касательно экономических аспектов развития Украины и различных сценариев на валютном рынке, но никто не задумывался кто этот человек Адам Смит на форуме здесь и не только. В этом видео, что ниже, Добкин немного проговорился. Ну, не буду раскрывать все секреты сразу. Может это и не правда вовсе.Смотрите сами. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 892 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1503 раз. Подякували: 273 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:56 ЛАД написав: подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами

Любил газету Труд, можно было заодно почитать познавательные материалы.



ЛАД написав: Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было.

Я осознано помню в 70-е годы заваленные прилавки в Тирасполе, и горы овощей и фруктов, огурцы, помидоры, арбузы по 5 копеек, персики, абрикосы по 10 копеек. Там был фантастический по размерам так называемый пальметный сад, который просрали буквально через несколько лет после развала. Мясо филеечка, огузок, грудинка. Водочка трех видов. Вина немеренно, магазин Вина Молдавии - Букета Молдавии видов под 10, а вина видов под 100, каждое село выпускало свою марку вина - Гратиешты Негру де Пуркарь, Дурдулешты Негру де Пуркарь и тд. Никто не мог представить что через несколько лет какие-то люди нетрадиционной ориентации могут поссорить до убийств друзей молдаван, украинцев, русских, ввергнуть их в хаос убийств.

Знакомые из Владимира, Иваново приезжали в Одессу, в Тирасполь и говорили - вон он какой коммунизм, у нас один вид колбасы с жиром и то с утра очередь занимать надо. Эти русские полные лохи , жили как оборвыши и ради геополитических целей закармливали окраины империи, это же надо быть такими тупыми, кормили сраную Кубу, Африку, республики Союза - Эстония была конфетка, а сами жили как рвань в сравнении конечно.

Вот менталитет тупорылый у людей. Любил газету Труд, можно было заодно почитать познавательные материалы.Я осознано помню в 70-е годы заваленные прилавки в Тирасполе, и горы овощей и фруктов, огурцы, помидоры, арбузы по 5 копеек, персики, абрикосы по 10 копеек. Там был фантастический по размерам так называемый пальметный сад, который просрали буквально через несколько лет после развала. Мясо филеечка, огузок, грудинка. Водочка трех видов. Вина немеренно, магазин Вина Молдавии - Букета Молдавии видов под 10, а вина видов под 100, каждое село выпускало свою марку вина - Гратиешты Негру де Пуркарь, Дурдулешты Негру де Пуркарь и тд. Никто не мог представить что через несколько лет какие-то люди нетрадиционной ориентации могут поссорить до убийств друзей молдаван, украинцев, русских, ввергнуть их в хаос убийств.Знакомые из Владимира, Иваново приезжали в Одессу, в Тирасполь и говорили - вон он какой коммунизм, у нас один вид колбасы с жиром и то с утра очередь занимать надо. Эти русские полные лохи , жили как оборвыши и ради геополитических целей закармливали окраины империи, это же надо быть такими тупыми, кормили сраную Кубу, Африку, республики Союза - Эстония была конфетка, а сами жили как рвань в сравнении конечно.Вот менталитет тупорылый у людей. Востаннє редагувалось freeze в Нед 24 чер, 2018 19:57, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 7801 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2173 раз. Подякували: 3026 раз. Профіль 11 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 19:57 buratinyo

Особенно, интересно читалось ваше восхваление Кернеса в марте 2018, на фоне повышения стоимости проезда в общественном транспорте города Харькова

Ну а совкодрочество экспортёра Да при совке вы бы никаким экспортёром не были бы Особенно, интересно читалось ваше восхваление Кернеса в марте 2018, на фоне повышения стоимости проезда в общественном транспорте города ХарьковаНу а совкодрочество экспортёраДа при совке вы бы никаким экспортёром не были бы pesikot

Повідомлень: 1418 З нами з: 31.08.09 Подякував: 116 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 20:02 Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Не занимайтесь демагогией. Не занимайтесь демагогией.

Не раз зарікався вести полеміку з тролями знаючи, що це марно, бо ти йому цифри, ти йому факти, ти йому графіки, ти йому аналітику, а у відповідь звинувачення в демагогії і ні цифр, ні графіків, ні аналітики - лише голослівне глузування. Перепрошую ЛАД, далі без мене. Не раз зарікався вести полеміку з тролями знаючи, що це марно, бо ти йому цифри, ти йому факти, ти йому графіки, ти йому аналітику, а у відповідь звинувачення в демагогії і ні цифр, ні графіків, ні аналітики - лише голослівне глузування. Перепрошую ЛАД, далі без мене.

Василий, все смеются с ваших графиков лишь потому, что вы

1. Не даете ссылки на точные исходные данные. Следовательно достоверность его равна нулю.



Вы же не хотите мне здесь доказывать, что вы самый умный в Украине - ведь Гройсман твердит об успехе Украины за последние два года при условии, что рост ВВП находится в пределах 1-3%. Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%. Простите, но Гройсману я верю чуть больше, чем вам - известному работнику минстеця.



2. Ваш график даже в том виде, что он приведен, нарисован с ошибками, которые сразу видны и бросают тень на вас, а не на того, для кого вы его выложили. Лучше бы вы постеснялись его нам показывать. Василий, все смеются с ваших графиков лишь потому, что вы1. Не даете ссылки на точные исходные данные. Следовательно достоверность его равна нулю.Вы же не хотите мне здесь доказывать, что вы самый умный в Украине - ведь Гройсман твердит об успехе Украины за последние два года при условии, что рост ВВП находится в пределах 1-3%. Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%. Простите, но Гройсману я верю чуть больше, чем вам - известному работнику минстеця.2. Ваш график даже в том виде, что он приведен, нарисован с ошибками, которые сразу видны и бросают тень на вас, а не на того, для кого вы его выложили. Лучше бы вы постеснялись его нам показывать. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 892 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1503 раз. Подякували: 273 раз. Попередження: 1 Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 52395240524152425243> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex pirat-d і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1246 , 1247 , 1248

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12473 1372925

Faceless Нед 24 чер, 2018 19:53 Валютный рынок в мире 1 ... 627 , 628 , 629

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6287 1331486

vovan_prm П'ят 22 чер, 2018 17:35 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 158 241210

fefelova Чет 14 чер, 2018 19:42