Перес де Куэльяр
В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:14
Перес де Куэльяр
В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06
Просто интересно, за что удалили такое безобидное сообщение:
Тут вроде ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было, ни флуда нет.
Достаточно спокойный ответ на заданные мне вопросы.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:31
Ну прокладок, действительно не было (правда, не знаю, когда они появились на Западе), подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами, туал. бумага, даже когда появилась, часто была в дефиците.
Насчёт молока и творога Вы правы, но о дефиците потреб. товаров Вы, вероятно, забыли. Дефицит был практически всегда (на модные, красивые вещи) - покупать ездили в Москву или "доставали". Да и продукты относительно свободно были в Украине, Прибалтике, Москве, Питере. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:36
Відстали від життя:
80-ті пам'ятаю по чергам з 6 ранку за 200 г масла. Друга половина тотальні дефіцити на більшість, товарного покриття стає на початок 90-х 9 коп. на руб.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:45
Со средины восьмидесятых (раньше не помню) так точно сдавали макулатуру для получения дефицитной туалетной бумаги ну или газета Труд была, потёр и туда)))
Обл. центр Украины.
О первых тампонах женщины только шепотом говорили в начале 90х. До этого помню были пачки ваты в пачках как мороженое на палочке сейчас)))
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:51
Не согласен. Хотя слышал подобное даже от друзей, которые теперь почему-то изменили свое мнение. Х.З. Все течет все меняется. Люди меняются. И это хорошо, значит они развиваются.
Тут Чай (tea) где-то раньше выложил знаменитейший ролик про то, как Добкин и Кернес снимали свой предвыборный рекламный ролик. Ролик, конечно, супер - с матом и прочими естественными мужскими восклицаниями. Думаю, что мало кто задумывается сколько на подобных съемках обычно бывает прикольных моментов, особенно когда главные герои рвутся к успеху. Так дело в том, что этот ролик скорее всего выложили его конкуренты на выборах. И тут Добкин и Кернес показали свой высочайший уровень в своей управленческой квалификации - они ответили своим конкурентам точно также. И харьковчане рвали животы от смеха сначала от ролика про Добкина с Кернесом, а потом и от аналогичного ролика от его конкурентов на выборах. Конкуренты были на своем ролике не менее смешные, но при этом выглядели более злыми что ли и как-то отдаленными от народа. Этих роликов в ютубе я не нашел сейчас, да и фамилии конкурентов подзабыл. Но харьковчане все это помнят.
Потом умный Добкин проанализировал все и решил не заниматься удалением правдивого ролика про себя, чем повысил свой имидж политика. Ведь что естественно, то как говорится не безобразно. Ну, а Кернес потом реализовал харьковчанам ВСЕ обещания, которые давал Добкин в том ролике.
Кстати, тут форумчане многие очень любят и благодарят за посты Адама Смита касательно экономических аспектов развития Украины и различных сценариев на валютном рынке, но никто не задумывался кто этот человек Адам Смит на форуме здесь и не только. В этом видео, что ниже, Добкин немного проговорился. Ну, не буду раскрывать все секреты сразу. Может это и не правда вовсе. Смотрите сами.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:56
Любил газету Труд, можно было заодно почитать познавательные материалы.
Я осознано помню в 70-е годы заваленные прилавки в Тирасполе, и горы овощей и фруктов, огурцы, помидоры, арбузы по 5 копеек, персики, абрикосы по 10 копеек. Там был фантастический по размерам так называемый пальметный сад, который просрали буквально через несколько лет после развала. Мясо филеечка, огузок, грудинка. Водочка трех видов. Вина немеренно, магазин Вина Молдавии - Букета Молдавии видов под 10, а вина видов под 100, каждое село выпускало свою марку вина - Гратиешты Негру де Пуркарь, Дурдулешты Негру де Пуркарь и тд. Никто не мог представить что через несколько лет какие-то люди нетрадиционной ориентации могут поссорить до убийств друзей молдаван, украинцев, русских, ввергнуть их в хаос убийств.
Знакомые из Владимира, Иваново приезжали в Одессу, в Тирасполь и говорили - вон он какой коммунизм, у нас один вид колбасы с жиром и то с утра очередь занимать надо. Эти русские полные лохи , жили как оборвыши и ради геополитических целей закармливали окраины империи, это же надо быть такими тупыми, кормили сраную Кубу, Африку, республики Союза - Эстония была конфетка, а сами жили как рвань в сравнении конечно.
Вот менталитет тупорылый у людей.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 24 чер, 2018 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:57
buratinyo
Особенно, интересно читалось ваше восхваление Кернеса в марте 2018, на фоне повышения стоимости проезда в общественном транспорте города Харькова
Ну а совкодрочество экспортёра Да при совке вы бы никаким экспортёром не были бы
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:02
Василий, все смеются с ваших графиков лишь потому, что вы
1. Не даете ссылки на точные исходные данные. Следовательно достоверность его равна нулю.
Вы же не хотите мне здесь доказывать, что вы самый умный в Украине - ведь Гройсман твердит об успехе Украины за последние два года при условии, что рост ВВП находится в пределах 1-3%. Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%. Простите, но Гройсману я верю чуть больше, чем вам - известному работнику минстеця.
2. Ваш график даже в том виде, что он приведен, нарисован с ошибками, которые сразу видны и бросают тень на вас, а не на того, для кого вы его выложили. Лучше бы вы постеснялись его нам показывать.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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