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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5240524152425243>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:03

Re: Валютный рынок в контексте

  Vint написав:О первых тампонах женщины только шепотом говорили в начале 90х.


Тампакс тампакс: я пробовал - сникерс вкуснее! (Петросян).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:05

  Ой+ написав:
ЛАД "негры в Южной Африке"


Відстали від життя:
В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний «негры», «жиды», «цыгане». https://zik.ua/ru/news/2018/06/11/antyd ... gr_1343221

Я вообще-то процитировал Зебру. Кроме того, у нас слово "негр" и "цыгане" не носит отрицательного смысла (в отличие от "жид"). Возможно, в Америке это иначе.
А наши "антидискриминационники" порой увлекаются и перегибают палку (так же, как, на мой взгляд, и на Западе).

  ЛАД написав:Да и продукты относительно свободно были в Украине


80-ті пам'ятаю по чергам з 6 ранку за 200 г масла. Друга половина тотальні дефіцити на більшість, товарного покриття стає на початок 90-х 9 коп. на руб.

Точнее можно? Черги за мол продуктами тоже помню, сам стоял за молоком для ребёнка. Но это уже 1988. Т.е. это уже развал Союза и то, о чём пишет buratinyo.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 20:11, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:07

Re: Валютный рынок в контексте

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:15

  Yuri_61 написав:[Зображення


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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:19

  ЛАД написав:И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают.
Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.

Ви так пишите, наче у США ніколи не було "Сатурна-5" чи "Спейс Шаттла". Не треба важкого носія США - і не виробляють його. Вони і MX познімали з озброєння (через недоцільність).
Треба буде - зроблять.
Як там в рф справи з виробництвом матриць для тепловізорів? Досі не підкупили французів, щоб поділилися секретами, чи вже вдалося?
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 24 чер, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:21

Новини Недоросії у фото...
https://i1.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... a75f41.jpg

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... c5335e.jpg

https://i1.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 66f384.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:22

https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 077155.jpg

https://i1.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... ff3447.jpg

Новини Чемпіонату Світу з футболу (Лібо - вчись!!!) :mrgreen: :oops: :oops:

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 8143fd.jpg
Востаннє редагувалось tea в Нед 24 чер, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:23

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Точнее можно? Черги за мол продуктами тоже помню, сам стоял за молоком для ребёнка. Но это уже 1988. Т.е. это уже развал Союза и то, о чём пишет buratinyo.


buratinyo взагалі то написав про черги в 90-ті, поста вже не бачу.
Міста в союзі були поділені на 3 категорії по постачанню. Якщо в 1-ій було добре, у другій прийнятно, то в третій, а це райцентри більшість обласних, зовсім інакше. І ще навіть за Брєжнєва ніякої ковбаси по 2.2 у вільному продажі не було. В тому і проявлялась нежиттєздатність системи, що ракети і потужний ВПК не міг замістити продуктів першої і не першої необхідності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:24

Re: Валютный рынок в контексте

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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:29

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%

Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ :twisted: щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також :twisted: . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як? :twisted:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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