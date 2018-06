Додано: Нед 24 чер, 2018 20:19

ЛАД написав: И, кстати, и РФ, и США пока что (и уже много лет) летают на МКС на советских ракетах (двигателях). Тяжёлую ракету пока что только разрабатывают .

Не пишите, пожалуйста, о том, чего не знаете.

Ви так пишите, наче у США ніколи не було "Сатурна-5" чи "Спейс Шаттла". Не треба важкого носія США - і не виробляють його. Вони і MX познімали з озброєння (через недоцільність).

Треба буде - зроблять.

Ви так пишите, наче у США ніколи не було "Сатурна-5" чи "Спейс Шаттла". Не треба важкого носія США - і не виробляють його. Вони і MX познімали з озброєння (через недоцільність).

Треба буде - зроблять.

Як там в рф справи з виробництвом матриць для тепловізорів? Досі не підкупили французів, щоб поділилися секретами, чи вже вдалося?

